Transition énergétique : Bercy lance un service court-voiturage pour ses agents

« Promouvoir le court-voiturage comme mode de transport en commun alternatif et écoresponsable »

Grace à la plateforme de court-voiturage « Karos », accessible depuis un smartphone, les agents de plusieurs sites du Ministère de l’Economie et des Finances peuvent désormais réserver un trajet en covoiturage ou proposer des places dans leur véhicule entre le domicile et le travail sur ces trajets contraints.La simplicité d’utilisation de la plateforme et sa souplesse permettent de rendre le service attractif, notamment sur la question de la compensation financière totalement dématérialisée et gérée par l’application.Cette promotion du covoiturage permet de remplir plusieurs objectifs, dont naturellement les obligations dues à la transition énergétique. La participation concrète à une action de protection de l’environnement est une demande forte des agents des ministères.L’application Karos dédiée aux ministères économiques et financiers devrait à terme simplifier l’accès des personnels à Bercy, notamment lors de la fermeture du RER A entre le 29 juillet et le 27 août entre la Défense et Nation, entrainant des difficultés pour accéder à certains sites des ministères économiques et financiers.Cette expérimentation d’un an sur les sites de Bercy, Noisy « Centre », Noisy « Le Montaigne » et Ivry sur Seine « Joliot Curie », concerne 13 000 agents dont le quotidien dans les transports pourra être simplifié et amélioré. Elle contribuera également à valoriser les engagements écologiques des ministères économiques et financiers tout en favorisant la convivialité.», déclare Olivier Binet, co-fondateur de Karos. «».Montrer l’exemple en matière de transition énergétique, c’est aussi le souhait du Ministère de l’Economie et des Finances. Gageons qu’en cette période souvent difficile en termes de pics de pollution pour la ville de Paris la situation difficile de la ville de Paris, d’autres services publics et grandes entreprises suivront le même chemin.Pour en savoir plus sur l’application Karos :