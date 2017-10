WEF et Connected Week, pari réussi pour l’écosystème angevin

Une chose est certaine, il n’y aura pas de WEF l’an prochain sur les bords de la Maine. Par contre la semaine connectée (Connected Week) devrait se pérenniser selon les souhaits initiaux de Christophe Béchu, maire d’Angers et président de la communauté urbaine Angers Loire Métropole et d'Angers FrenchTech. Si ce lundi, les héros sont un peu fatigués et sans voix pour certains, l'événement a fait son effet dans la filière numérique, puisque, outre les leaders de l’électronique internationale, des entreprises, des organismes de soutien à la filière, des collectivités ont convergé vers Angers, devenu en quelques jours le centre mondial du digital et des objets connectés. « The place to be ».



Même le public venu très en curieux samedi, lors de la journée qui lui était réservée, samedi, s’est montré très intéressé par les propositions des entreprises et des startups.



Certes ce n’était pas le CES de Las Vegas, même si le boss, Gary Shapiro en personne, parrainait l’organisation de ce World Electronics Forum, organisé pour la seconde fois en Europe et pour la première fois à Angers. Certes, l’américain apprécie les spécialités locales et au premier rang le Cointreau, mais pas seulement. Ce qui l’intéresse, c’est le terreau propice au développement de l’Internet des Objets, fer de lance de l’industrie électronique mondiale.



Grâce aux objets connectés « notre santé sera meilleure, nous vivrons plus longtemps », disait en substance, lors du Forum Libération, le président de la Consumer Technology Association, laquelle représente plus de 2 200 entreprises de la tech et possède et produit le CES (Consumer Electronics Show), la scène mondiale de l'innovation. « il n’y aura plus de travail manuel, répétitif et pénible, mais au contraire plus stimulant intellectuellement. Il sera plus facile d’approvisionner le monde en eau et en nourriture ». Une image idéaliste, toute américaine, qu’il défend et dans laquelle les pays les plus développés s’engagent convaincus que le numérique apportera de la richesse et une vie meilleure pour tous. Reste à le démontrer, en allant plus loin qu’une rencontre internationale et une exposition de jeunes pousses et grandes entreprises, fussent-elles motivées.