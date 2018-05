« Complètement Nantes »: l’occasion pour les citoyens de réinventer leur ville

« L’aptitude à travailler collectivement, dans l’intérêt général sont autant d’atouts pour qu’à Nantes, demain s’invente chaque jour avec tous »

Ville ouverte sur l’Atlantique et le monde, Nantes qui est aussi la capitale de la région des Pays-de-la-Loire s’est lancée depuis plusieurs années dans le réaménagement de son territoire. C’est aussi une ville très engagée et très avancée dans la digitalisation de ses services et de son rapport avec les citoyens par la voie du numérique.Si les élus, les entreprises, les associations et les citoyens ont su la faire évoluer pour qu’elle gagne en attractivité, se développe sur le plan économique, offre des emplois, tout en restant agréable à vivre, Nantes doit continuer à être une ville innovante et qui comprend les mutations sociétales, énergétiques, culturelles ou économiques qui l’accompagnent. C’est tout au moins l’ambition de Johanna Rolland, Maire (PS) de Nantes : «».Continuer à associer tous les acteurs de la ville, pour avancer et faire évoluer la ville, ensemble, c’est la volonté de l'équipe municipale. «», poursuit la maire. «C’est bien avec cet objectif d’échange avec et entre citoyens qu’a été lancé l’éco-évenement « Complètement Nantes », avec, pendant 80 jours, depuis le 12 avril jusqu’au 30 juin, une programmation, «», selon les mots même des organisateurs, qui « met en lumière tous les visages de la ville et toute sa diversification ».Co-construit avec différentes associations de la scène nantaise, « Complètement Nantes » partage, dans la Carrière Miséry de Chantenay, le sens du projet nantais au travers de conférences, de débats ou de cartes blanches. Pour la maire, Johanna Rolland, c’est l’un des moyens de partager des valeurs de solidarité et de bien vivre ensemble, les éléments indispensable à la ville de demain. «». Pour la Ville de Nantes, l’ambition de «», est désormais clairement affirmée.», poursuit la maire en invitant les nantais a venir partager dès maintenant cet état d’esprit qui semble leur réussir si bien.Dans le cadre de cette initiative, outre les débats, concerts, activités sportives et animations ludiques, les citoyens nantais sont invités à prendre connaissances des projets en cours ou à venir et qui transformeront la ville, par le biais d’exposition, d’ateliers participatifs et d’outils pédagogiques. Ces, installées sur le site de Misery. Neuf autres thématiques allant de la nouvelle centralité métropolitaine, aux déplacement en passant par la place du citoyen, l’emploi, la ville inclusive, le logement, les solidarités, l’éducation et la culture.