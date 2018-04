A Angers et sa communauté urbaine, la fibre optique tisse sa toile

En 2001 Angers fut l'une des premières ville de France à installer, en collaboration avec le Conseil Général de l'époque, les universités et la CCI, un réseau de fibre optique dénommée le BOA (Boucle optique angevine), pour les besoins propres des institutions locale. Ce réseau d'ancienne génération était prévu pour desservir une soixante de sites : mairie, annexes, services du département, archives départementales, direction des services incendies, grandes écoles, CHU, ..., avec une différence par rapport aux technologies actuelles : la fibre arrivaient en pied d'immeuble, la continuité étant assuré par un fil cuivre. Aujourd'hui, plus souple, plus facile à installer, la fibre arrive jusqu'à l'intérieur du logement de l'abonné, selon le principe du FTTH (Fiber to the home).



C'est donc un nouveau réseau que l'opérateur installe actuellement dans les communes d'Angers, Avrillé, Beaucouzé, Bouchemaine, Ecouflant, Saint Barthélemy-d'Anjou, et Trélazé, c'est à dire la première couronne de la ville. Courant 2018 six nouvelles communes s'ajouteront à celle déjà desservies : Longuenée-en-Anjou, Montreuil-Juigné, Mûrs-Erigné, Sainte Gemmes-sur-Loire, Sarrigné, Verrières-en-Anjou).



Depuis le lancement du programme de déploiement AMII (Appel à manifestation d’intention d’investissement ) en 2012, des communes se sont rattachées à la communauté urbaine. C'est le cas d'Ecuillé, Soulaire-et-Bourg, Pruillé, mais aussi Savennières. « Les trois premières communes seront traitées dans les même conditions que le dispositif contractuel AMII, à partir de 2020 », confirme Pierre Jacobs. « Pour Savennières c'est la communauté urbaine qui prendra temporairement en charge l'investissement », ajoute Christophe Béchu, Président de la communauté urbaine d'Angers. En fait Orange se chargera de raccorder en fibre optique les armoires de distribution sur lesquelles sont raccordés les abonnés. « Cette disposition provisoire permettra d'améliorer considérablement les débits ». Souligne le président de la communauté urbaine.



Reste le cas de l'EPCI Loire-Authion, situé à l'est d'Angers qui a rejoint la communauté urbaine d'Angers en ce début d'année. « Il y a un moment où il faut arrêter le dispositif. En plus cet EPCI avait déjà entrepris des démarches avec Anjou Numérique avant son rattachement à l'agglo », précise le président Béchu. « Leur raccordement sera donc réalisé dans le cadre du déploiement départemental ».



Si la plupart des habitants et entreprises de la communauté urbaine vont pouvoir disposer d'un accès très haut débit dans les deux ans, hors les trois communes nouvellement rattachées au dispositif AMII, Orange qui affirme avoir une année d'avance sur le planning initial, mentionne que « des travaux dans des logements plus complexes en termes d'accès ou de négociation avec les bailleurs, pourraient se poursuivre après 2020 ». Le nombre de ces logements est estimé entre 10 et 15% par l'opérateur qui n'exclut pas de travailler avec l'opérateur choisi par Anjou Numérique (TDF), dans certains cas.