A Barcelone, Grenoble-Alpes Métropole mise sur les smart cities

Seconde métropole de Rhône-Alpes, dont la ville principale est le chef lieu du département de l'Isère, Grenoble-Alpes Métropole compte bien mettre en avant le dynamisme économique et le potentiel de ses centres de recherche, lequel en fait un territoire extrêmement attractif pour de nombreuses entreprises françaises ou internationales, à l’exemple dequi y ont installé leurs sièges ou leurs centres de R&D (recherche et développement).Située dans une cuvette, entre les massifs de Belledonne, du Vercors, de la Chartreuse et de l'Oisans, la métropole alpine qui profite d'un environnement montagnard exceptionnel mesure directement les conséquences du réchauffement climatique et ce qu’il impose au quotidien pour rendre la ville respirable. Grenoble fut d’ailleurs l’une des premières agglomérations françaises à se doter, dès 2004, d’un plan climat. En matière de pollution et du fait de sa situation géographique, Grenoble était l'une des villes les plus polluées de France.Les politiques ont dû batailler ferme pour imposer leur feuille de route en matière de transition énergétique et écologique. Le statut de métropole a permis de rendre plus concret le défi que le territoire s’imposait. Mais ce défi n'est pas relevé de façon solitaire : le territoire grenoblois est riche de ressources et d'acteurs. Son histoire économique puise d'ailleurs dans ses racines en matière d’énergie renouvelable et notamment l’hydroélectricité qui reste le facteur de développent de la région. Ce développement repose aussi les liens étroits établis entre les universités, les entreprises, les laboratoires et les collectivités locales et qui perdurent depuis plus de 150 ans.S’appuyant sur ses valeurs et sur le secteur de l’électricité, le bassin grenoblois abrite désormais de grandes entreprises nationales de l’énergie qui s’investissent dans le secteur des «». Les startups, comme dans la plupart des grandes métropoles qui investissent sur les nouvelles technologies, ne sont pas absentes. Un pôle de compétitivité de la transition énergétique, TENERRDIS , fort de 200 membres, a été créé pour croiser les innovations de tous les acteurs. La métropole s’appuie également sur un campus universitaire de premier plan, qui traitement également de l’énergie et d’une mobilisation citoyenne dynamique, forte d’un réseau associatif très dense.Tous les voyants sont donc au vert, ou presque, pour que ce territoire, véritable poumon économique des Alpes, puissent voir l’avenir avec une certaine sérénité, en développant un véritable projet de ville intelligente. Avec tout de même un problème sérieux à résoudre : celui de la sécurité, car la délinquance y est en hausse depuis plusieurs années.