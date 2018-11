A côté d’Angers, Veolia ouvre une nouvelle formation d’alternants techniciens des eaux

Veolia n’est pas la première entreprise à former les techniciens qui seront amenés à intervenir sur les réseaux d’eau et d’assainissement dont elle assure la gestion pour le compte des collectivités et des sites industriels. C’est le besoin permanent de techniciens qualifiés, qu’elle ne trouve pas toujours sur le marché de l’emploi, et la complexité des technologies employées qui pousse l’entreprise à former ses propres techniciens. Ces formations sont également ouvertes à toutes personnes en recherche de qualification, par le biais des contrats en alternance.



« Nous avons lancé une antenne du Campus Veolia en 2016, dans nos locaux de Ste Gemmes sur Loire. Celle-ci prend désormais tout son sens puisque nous avons lancé en septembre dernier une formation professionnelle maintenance et exploitation sur les usines d’eau potable et assainissement », explique Fabien Boudaud, le directeur du territoire Anjou Deux-Sèvres. « Deux jeunes issues de cette formation font désormais partie de mes équipes et travaillent sur la station de traitement des eaux de la Baumette à Angers ».



Pour Laurent Damour, le maire de la commune concerné, mais aussi et surtout le vice-président de la communauté urbaine Angers Loire métropole, ce centre de formation est une véritable aubaine. « Au travers de nos différents outils de traitement de l’eau et de l’assainissement, ce campus nous permet d’établir un partenariat efficace entre la collectivité et l’entreprise gestionnaire ».



Pour Philippe de Marcillac, Directeur Général Délégué du Campus Veolia, ces centres de formation spécialisés dans la ressource eau, permettent d’être un plus près de territoire en répondant aux besoins des collectivités et des entreprises. « Nous avons quatre centres comme celui-ci sur le territoire national », explique M. de Marcillac. « Notre volonté c’est d’être au plus près des besoins de nos exploitants ».