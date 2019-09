APVF – Cerema : un partenariat pour donner plus de poids aux petites communes.

Ce partenariat est gagnant-gagnant pour les petites communes

» a indiqué Christophe Bouillon, président de l’APVF, également Député de Seine Maritime et Maire honoraire de Canteleu, lors de la signature entre l’association et le Cerema, établissement public de référence pour développer et capitaliser l'expertise publique en matière d'aménagement, de cohésion territoriale et de transition écologique et énergétique, ce jeudi 19 septembre.Pour Pierre Jarlier, président délégué de l'APVF, Maire de Saint-Flour et président du Conseil d'administration du Cerema, présent à cette signature, «».Dans le cadre de cette convention, l'APVF participera aux instances de programmation de l'activité du Cerema : comités thématiques nationaux et comités régionaux de programmation. Les deux organismes pourront conduire des actions communes destinées à appuyer les collectivités, soit de leur propre initiative, soit en lien avec celles d'autres acteurs (ministères ...).L'APVF et le Cerema sont partenaires de l'initiative de formation proposée dans le cadre du programme de revitalisation des « petites centralités » qui est appelée à se déployer sur l'ensemble du territoire au bénéfice des 1000 villes lauréates.Le Cerema et l'APVF pourront développer des modules de formation destinés aux nouveaux élus issus des élections municipales de 2020, en complémentarité avec l'offre portée par l'APVF. Ces modules sont conçus pour appréhender les enjeux de transition écologique et de cohésion territoriale, se projeter sur des politiques publiques adaptées et rénovées, et passer à l'action avec une approche opérationnelle adaptée aux contextes et moyens.Pour Pascal Berteaud, directeur du Cerema et André Robert, délégué général de l'APVF, «».L'Association des petites villes de France fédère depuis 1990 les petites villes de 2.500 à 25.000 habitants, pour promouvoir leur rôle spécifique dans l'aménagement du territoire. Elle compte aujourd'hui près de 1200 adhérents, présents dans tous les départements de France métropolitaine et d'outre-mer.