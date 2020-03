ARCEP : Le point sur l’installation de la fibre en France

A en croire les opérateurs de télécommunication, une majorité de citoyens auraient accès à internet en FttH ( Fiber to the Home) c’est à dire « Fibre optique jusqu'au domicile », la condition pour surfer sur internet à la vitesse de la lumière, télécharger des films en quelques minutes et regarder la télévision en haute définition. En fait, si l’installation de la fibre se poursuit à marche forcée sur l’hexagone on est encore loin d’assurer le très haut débit à l’ensemble des foyers français, notamment en zone rurale.L’ARCEP, la toute puissante « Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse » vient de publier sa dernière analyse sur le déploiement de la FTTH au quatrième trimestre 2019, avec la mise à jour de la carte interactive de déploiement de la fibre qui permet d’apprécier l’état d’avancement des travaux de modernisation de l’accès à Internet THD en France.Ces données sont intéressantes, mais restent incomplètes car elles datent du 31 décembre et proviennent des opérateurs eux-mêmes et non de relevés de terrain réalisés par l’ACERP. Et depuis le début de l’année, les travaux avancent à grand pas dans certaines zones du territoire.Comme on pouvait l’imaginer, ce sont les zones très denses et notamment les grosses agglomérations qui profitent en premier lieu de cette avancée technique. Selon l’ACERP, «». Dans les zones AMII (Appel à Manifestation d’Intention d’Investissement), c’est-à-dire les parties du territoire dans laquelle un ou plusieurs opérateurs privés ont manifesté leur intérêt pour déployer un réseau en fibre optique FTTH, le taux est de plus de 65%. Orange doit encore déployer 3,7 millions de prises sur ces zones et SFR, 0,9 millions. Dans les zones rurales le déploiement s’accélère puisqu’il a bondi, en un trimestre de 17 à 21 %