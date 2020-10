Action citoyenne : forte mobilisation pour participer à la vaccination contre la Covid-19 en France

L’Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale), établissement public à caractère scientifique et technologique français spécialisé dans la recherche médicale, a lancé le 1er octobre un appel à volontaires pour permettre à la France de participer à l’effort de recherche internationale d’un vaccin contre la COVID19. En moins de 10 jours 25 000 participants de tous les âges se sont inscrits sur la plateforme signe que la recherche d’un vaccin contre cette infection virale nous concerne tous. Après la vaccination contre la grippe saisonnière qui connait un grand succès cette année, celle contre le dernier coronavirus, suit le même chemin, les risques engendrés par ces pandémies étant désormais ancrés dans la tête de nombreux citoyens français.



« Les Français se sont très fortement mobilisés et nous les remercions. Nous allons toutefois continuer à mobiliser les volontaires qui le souhaitent afin d’être en mesure de recruter dans les essais à venir les personnes cibles », confie Odile Launay, coordinatrice de Covireivac, professeur en maladies infectieuses et tropicales à l’Université de Paris, coordinatrice du CIC Cochin-Pasteur à l’hôpital Cochin, AP-HP.



La plateforme COVIREIVAC continue à chercher des volontaires. Pour l’Inserm, « se porter volontaire aux essais cliniques des vaccins contre la COVID-19 c’est devenir acteur contre la pandémie, faire avancer la recherche et ainsi contribuer sur le moyen terme à se protéger et à protéger chaque Français et notamment les populations les plus fragiles ». Mais la contribution ne s’arrête pas là, puisque devenir volontaire, c’est aussi participer à un défi scientifique au côté de la communauté des médecins et chercheurs.



Bien sûr cela comporte des risques, mais cette vaccination ne se fait pas au hasard. La situation médicale du candidat est prise en compte avant la vaccination, comme c’est le cas dans tous les protocoles cliniques. Ceux qui sont affectés par des maladies graves, notamment ceux qui sont touchés par un cancer connaissent bien ce type de procédure, laquelle permet de faire avancer la recherche et la guérison éventuelle. Il ne s’agit pas d’être pris pour un cobaye, ces appels à volontaires sont nécessaires, après l’expérimentation en laboratoire, le plus souvent sur des animaux (rats, souris…). Il faut donc en passer par là pour pouvoir mesurer les éventuels effets sur l’homme, bénéfique ou pas. Et puis collaborer avec la recherche française ça permet aussi de lever le doute sur l’origine des vaccins.