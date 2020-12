Aides aux entrepreneur.e.s : la CAPE, le site web qu'il vous faut pour faire face à la crise

Depuis le début de la crise sanitaire que nous traversons et son inévitable conséquence économique, la Communauté de l'Agglomération Paris Saclay a rapidement déployé des dispositifs d'aide aux entreprises, commerces et activités économiques sévèrement impactés par les fermetures administratives, comme l'explique Grégoire de Lasteyrie, président de la Caps et maire de Palaiseau : « Depuis le début de la crise sanitaire, l’agglomération a souhaité être au chevet des chefs d’entreprise. Et pour leur permettre de se concentrer principalement sur le développement de leurs activités, ils disposent maintenant d’un site internet dédié pour les accompagner vers l’ensemble des dispositifs auxquels ils sont éligibles. »



En effet si vous êtes entrepreneur(e) et que vous subissez de plein fouet les conséquences de la crise sanitaire, vous pouvez vous sentir perplexe face à toutes les aides proposées. Celles-ci peuvent sembler complexes et restent trop rarement sollicitées car méconnues.