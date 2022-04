Analyse vidéo et Intelligence artificielle au cœur du développement Smart City de Massy

« On parle d’outil de politique de proximité parce qu’il nous permet de répondre concrètement, rapidement et de manière éclairée aux soucis remontés par nos administrés, grâce à des capteurs optimisés » souligne LEBEAUPIN. « Les habitants de Massy ont aujourd'hui clairement conscience des bénéfices « Smart » du triptyque caméras de vidéoprotection, associées à l’IA de XXII et à l'œil de l’homme ». Dans le centre de supervision (CSU) 6 opérateurs de vidéoprotection sont chargés d’optimiser le travail de ses 22 agents municipaux



Plusieurs services de la ville ont été associés à la modernisation intelligente du service de vidéoprotection : les services techniques pour le comptage de fréquentation des pistes cyclables, l’analyse des nouvelles mobilités, analyse du trafic en heures de pointe ; le service du Patrimoine pour la gestion et l’anticipation des problèmes d’intrusion ou d’anormalité dans les bâtiments communaux (extinction de l’éclairage, fermeture effective…), ainsi que le service des Sport pour quantifier le nombre de personnes sur les grosses manifestations sportives de grande ampleur afin de mieux organiser leur encadrement. D’autres pourraient également être intéressés par la capacité de ce système capable d’analyser ce qu’il voit et adresser les données aux services concernés.



« Depuis le début, nous envisageons la caméra, certes comme un capteur vidéo, mais qui doit servir à plein d’autres choses. C’est pour cela que la technologie de XXII a été pensée pour être mutualisée dès le début chez nous. Finalement, ce test grandeur nature, nous a permis d’ouvrir le champ des possibles pour tous les services et de les éveiller sur le pouvoir donné par l’IA aux caméras de protection », se félicite Régis LEBEAUPIN



Désormais, la supervision de la ville de Massy, dopée à l’Intelligence Artificielle, permet de détecter les dépôts sauvages, nombreux en région parisienne, et d’alerter quand un véhicule stationne pour déposer ses déchets. Elle permet aussi de mieux gérer les infractions au Code de la Route, en hausse depuis quelques années (voitures circulant en sens interdit, stationnement non autorisé, …) ainsi que les détections d’intrusion dans les bâtiments publics.



« Notre ambition est de restructurer le Centre de Supervision Urbain de la ville de Massy afin de centraliser tous les services intelligents en son cœur », conclut le responsable de la sécurité. « Il n’est cependant pas question de penser la ville de demain en nous inspirant de 1984 d’Orwell ou de Minority Report ! Quoi qu’il arrive, il y aura toujours une interprétation et un arbitrage humain avant de déclencher une action ».



Pour Massy, l’automatisation est pensée au bénéfice des agents, ce qui leur permet de garder le contrôle tout en étant libérés des tâches chronophages, à faible valeur ajoutée. C’est aussi la promesse de XXII, « celle de placer l’Humain au centre de la décision finale et de garantir un usage éthique de l’IA ».