Angers, Nantes, Metz, ces villes vertes où il fait bon vivre

Parc et jardins verdoyants, gestion de la biodiversité, mobilité douce et urbanisation peuvent se conjuguer, pour peu que les aménageurs prennent en compte les données permettant à la ville de conserver un bon équilibre. En clair il ne s’agit pas de repeindre la ville en vert et de prendre quelques morceaux de trottoirs aux piétons pour faire circuler les vélos pour considérer qu’une ville ou une métropole agit concrètement pour la protection de l’environnement et la réduction de l’impact carbone.En effet, les villes concentrent depuis des années tout ce qui est le plus néfaste à notre environnement. Au chapitre des plus gros pollueurs, l’automobile et les sites industriels installés au cœur ou en périphérie des villes. Même si des mesures sont prises pour éviter les débordements, ça ne devrait pas vraiment s’arranger car le nombre d’habitants des villes et métropoles, emplois obligent, devrait augmenter dans les prochaines décennies. A moins que les élus et leurs services techniques fassent plus que de simples jardins publics, bâtiments bardés de végétal et allées bordées d’arbres. La prise de conscience doit être collective et doit concerner tout un chacun, qu’il assure, de par sa fonction, la gestion d’un territoire urbain, ou qu’il soit un simple citoyen. Et sur point, certaines villes ont pris une longueur d’avance.C’est le cas d’Angers, Nantes et Metz, trois villes qui se placent en tête de celles qui sont les plus engagés en faveur de l’environnement, suivies de près par Amiens et Lyon, selon l’ Observatoire des villes vertes , établi tous les 3 ans par l’Union Nationale des Entreprises du Paysage (Unep) et Hortis, organisation rassemblant les responsables d’espaces nature en ville. Un observatoire au demeurant pas vraiment indépendant, qui ne prend en compte que les cinquante plus grandes villes, - les plus fortement urbanisées – mais dans lequel chaque collectivité et entreprise est représentée, ce qui rend difficile le favoritisme.Pour déterminer ce classement, l’Unep a étudié l’importance du patrimoine vert ouvert au public, les efforts financiers pour le développement du végétal, la gestion des déchets verts, la préservation de la diversité et la promotion de ses espaces pour animer la vie locale et le tourisme. Sachant que les français aiment les parcs et jardins, - il suffit de s’y rendre chaque dimanche pour voir le nombre de personnes qui viennent y passer quelques heures -, pour comprendre que ces ilots de verdure, arborés ou non, suscitent un réel intérêt pour les urbains. 60% estiment d’ailleurs que ce doit être la priorité numéro un des collectivités. Pas étonnant qu’ils se rebiffent dès que des arbres sont abattus, même si les élus proposent de replanter l’équivalent, voire plus.