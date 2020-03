Angers : Un trimaran transformé en salle de réunion insolite

« Nous proposons une solution alternative, construite sur un modèle d’affaire circulaire capable de créer de nouvelles valeurs soutenables, économiques, sociales et environnementales »

Organiser des réunions dans un bateau comme, comme s’il était en pleine mer, un concept dont Ivain Bignonet, PDG de Kara Technology , navigateur et concepteur d’équipements connectés pour la marine de plaisance, n’est pas peu fier. Séduit par la proposition de Bathô , une entreprise solidaire de la région nantaise, il vient d’installer un trimaran sur les pelouses du tiers-lieu Station C, à Saint Bathélemy d’Anjou, où sont installés ses bureaux. A défaut d’être dans un port, le chef d’entreprise, son équipe et ses clients, peuvent désormais voir le travail sous un autre angle, en rêvant de courses au large …C’est vrai qu’en arrivant sur le parking de Station C on se demande ce que peut bien faire ce trimaran, flanqué de terrasses bois entre la coque centrale et les flotteurs. Le patron des lieux serait-il à ce point passionné pour installer ce voilier sous ses fenêtres ? Pour prolonger les vacances à la mer ? C’est vrai qu’il aime la voile Ivain Bignonet. Initié par son père depuis son enfance, il ne rate pas une occasion de partir tirer des bords sur l’Atlantique. Au point qu’il a même créé une entreprise qui fabrique des tables digitales et des équipements connectés pour la navigation de plaisance. De là à amener un bateau sous ses fenêtres, il n’y avait qu’un pas qu’il a facilement franchi.», explique Ivain Bignonet. Séduit par cette idée novatrice, le jeune patron angevin fait installer un trimaran qu’il équipe en salle de réunion pouvant accueillir une dizaine de personnes. Au passage l’ensemble lui sert de show-room puisqu’il est équipé de la technologie qui fait le succès de son entreprise. «», précise l’entreprise Kara.Comme dans tous les bateaux de cette taille, il faut baisser la tête avant de s’installer, car le plafond est bas. Mais d’emblée ça donne une autre ambiance aux réunions. Manque plus que le tangage, le bruit de la mer et les cris des mouettes pour s’y croire. Mais il s’agit d’avant tout d’un lieu de travail que Didier Toqué et Ivain Bignognet aimeraient bien reproduire et pas seulement chez les dirigeants passionnés de nautisme et qui partagent comme eux des valeurs de solidarité et d’entraide.