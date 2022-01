Angers et sa métropole, un territoire qui se chauffe au bois et au gaz

Le premier réseau de chaleur Angevin a vu le jour dans le quartier de la Roseraie, au sud de la ville. Jusqu’en 2011, ce réseau était principalement alimenté par l’usine d’incinération des ordures ménagères et la chaufferie au fuel lourd, installée à proximité du quartier. Les habitants du quartier se souviennent des fumées et des odeurs désagréables que générait cette chaudière. Le quartier est désormais alimenté par une centrale biomasse Biowatts (copeaux de bois issus des haies et forêts de la filière locale), qui produit de la chaleur et de l’électricité. La chaufferie fuel lourd a été conservée et modernisée, également en 2011 pour fonctionner au gaz naturel. Ce réseau alimente en chaleur plus de 6000 logements et équipements divers, dont une caserne, le plus important lycée d’Angers et un théâtre, tous installés dans la partie sud de la ville.



Un autre petit réseau a vu le jour en 2008, sur la commune métropolitaine d’Ecouflant, Le réseau de chaleur de la Commune d’Ecouflant, au nord-est de la ville. Ce réseau alimenté par une chaufferie équipée d’une chaudière bois et d’une chaudière gaz, permet de chauffer des bâtiments communaux et quelques logements sociaux.



Un an plus tard, c’est un réseau de chaleur installé dans le quartier des hauts de Saint-Aubin, qui a vu le jour. Ce quartier en pleine expansion, situé en lieu et place de l’ancien aérodrome d’Angers Avrillé, au nord de la ville, est désormais alimenté par une chaufferie centrale équipé de deux chaudières bois et de deux chaudières gaz. Le réseau de chaleur correspondant alimente les nombreuses résidences qui sortent de terre, mais aussi une autre caserne militaire, le parc à thème dédié au végétal : Terra Botanica, ainsi que le centre aqualudique Aquavita également installé dans ce quartier.



Enfin, le réseau de chaleur de Belle-Beille, un autre quartier populaire de la ville, situé à l’ouest a été mis en service début 2018. Également équipé de deux chaudières bois et de deux chaudières gaz, ce réseau alimente des logements sociaux, mais aussi une partie du campus universitaire installé dans le quartier.



Mais un cinquième réseau de chaleur va prochainement irriguer le quartier de Monplaisir, au nord-est d’Angers, en pleine rénovation urbaine. Ce projet de réseau biomasse (bois) qui coutera 14,5 millions d’euros, dont 5 millions prêtés par la Banque des territoires et la Banque Postale, a pour objectif d’apporter aux habitants, comme les précédents, une énergie durable et plus économique. 1 900 logements dont 1 400 logements sociaux seront raccordés à ce réseau.



« Après La Roseraie et Belle-Beille, notre volonté est de multiplier les chaufferies biomasse dans les quartiers populaires. Aujourd’hui, plus de 30 000 logements sont raccordés, l’objectif est d’être à 50 000 à la fin de ce mandat », a déclaré Christophe BECHU, le maire- Président d’Angers Loire Métropole, lors de la signature du partenariat avec la Banque des territoires et la Banque Postale.