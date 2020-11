Angers : un guide pour favoriser l’inclusion numérique

Il aura fallu deux ans à la Ville d’Angers pour recenser les éléments auprès des différentes structures d’accompagnement (52) que compte la ville et établir un guide permettant aux angevins d’obtenir les informations dont ils ont besoin à l’aide d’un guide imprimé, mais aussi disponible sur le site de la collectivité.», commente Constance NEBBULA, Conseillère municipale déléguée à la transition numérique, en présentant cet outil qui devrait permettre à ceux qui rencontrent des difficultés à se former aux bonnes pratiques, aux logiciels, répondre à des services administratifs désormais, pour la plupart, dématérialisés, ou tout simplement scanner ou imprimer un document. C’est la première brique d’une stratégie d’inclusion numérique voulue par le maire d’Angers, Christophe BECHU et ses collaborateurs.», poursuit la déléguée à la transition numérique.Alors que contient ce guide ?Il dresse de manière simple et rapide, avec des logos qui permettent de reconnaitre du premier coup d’œil les services proposés, un état des lieux des services d’accompagnement numérique sur le territoire de la Ville d’Angers.Ce guide garantit aux Angevins, selon sa promotrice, «».Ce guide comprend deux portes d’entrées : soit par l’identification des besoins (aide pour réaliser des démarches professionnelles, besoin d’utiliser une imprimante...), soit par la localisation des services numériques par quartier. Ce guide s’adresse en priorité aux Angevins, et plus particulièrement ceux qui sont les plus éloignés des services dématérialisés, ainsi qu’à tous les agents qui assurent des missions d’accueil, aussi bien dans des services publics que dans des associations afin de les aider à orienter efficacement les habitants ayant des besoins en termes d’usages numériques.Le guide qui fera l’objet d’une mise à jour tous bi-annuelle, est gratuit et disponible en ligne , en mairie centrale, dans les mairie annexes de quartier et dans les 52 structures partenaires qui ont participé à son élaboration.