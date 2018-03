Angers, une ville qui ne manque pas d’imagination et de talent

« Souvent citée en exemple pour sa qualité de vie et son environnement plaisant, Angers est aussi résolument tournée vers l’avenir », déclarait Christophe Béchu lorsqu’avec son équipe, il a décidé de lancer « Imagine Angers », sur six sites bien en vue de la ville qu’il gère depuis Avril 2014 . « La capitale de l’Anjou est une ville en mouvement tant sur le plan urbain, qu’économique, culturel ou social , mais aussi qui innove ». Pour autant cette ville, à taille humaine, ne doit pas céder à la tentation du modernisme à outrance, en laissant sur le bord du chemin, ceux qui, pour des raisons diverses ne peuvent pas ou ne veulent pas suivre.



« L’un des enjeux pour notre ville est de se développer sans pour autant oublier son identité ni sa singularité, qui en font aujourd’hui sa réputation », ajoute l’édile . « Pour cela, il importe d’imaginer des projets qui s’appuient sur la richesse de son patrimoine, de son paysage et de ses habitants ».



La ville d’Angers possède des réserves foncières, comme la plupart des villes. Des lieux vides de toute construction, comme celui situé à coté de l’ensemble culturel du Quai, face au château, sur lequel de nombreux projets ont été envisagés, sans succès. Pourquoi ne pas combler ces trous dans le paysage urbain par des édifices qui s’inspirent de l’identité, du patrimoine et de la richesse de la ville. C’est en partant de cette réflexion que l’équipe municipale en place à lancé « Imagine Angers ».



Après le rêve, des habitants et de leurs élus, place à la réalité. Le Conseil Municipal doit entériner les résultats de l’appel à projets, ce lundi soir et si tout va bien et les premiers permis de construire pourraient voir le jour en fin d’année. Il restera à engager les négociations pour la cession des terrains aux promoteurs immobiliers. « Les six promesses d’achat cumulées représentent un total de 20 millions de recettes, soit plus que les estimations », assure le maire d’Angers dans les colonnes de Ouest France. « Nous allons engager des discussions sur le foncier mais aussi sur les commerces présents, les stationnements… »



Cet appel a projets qui s’adressait à des promoteurs, des investisseurs et des constructeurs, auxquels sont associés les acteurs de la ville, porteurs d’idées et de compétences aura permis au-delà de propositions innovantes en matière d’architecture, - ce n’était pas gagné d’avance -, de fédérer les angevins autour de leur ville, de ce qu’ils en attendent en matière d’usages et de qualité de vie. Et même si les six projets retenus ne sont pas encore sortis de terre ils ont déjà le mérite de faire parler et de rassembler les habitants autour d’un projet de ville, ... leur ville. Et au fond, c’est bien ça la finalité.