Apprendre le français et sa richesse culturelle pour mieux s’intégrer dans la ville

», poursuit la coordinatrice. D’autres sorties, plus touristique sont également proposée afin que chacun puisse appréhender le territoire, les us et coutumes, et mieux maitriser le langage propre à chaque activité. «», ajoute Sandrine VANTRIMPONT. «».Le 14 septembre dernier, quelques jours après la rentrée scolaire, l’association OLALA organisait conjointement avec le collège Yolande d’Anjou, un établissement Saumurois, une « grande dictée », selon le principe de celle assurée de 1993 à 2005 par l’écrivain et animateur de télévision Bernard Pivot et reprise depuis cette année par la journaliste Leïla Kaddour sur France 3. A Saumur, deux niveaux étaient proposés : Le niveau « grand public » (niveau collège), lequel s'adressait à tous, notamment qui débutent en langue française et niveau expert, (niveau lycée et supérieur) qui s'adressait aux personnes confirmées qui souhaitaient relever le défi du « zéro faute ». Un prix symbolique fut remis aux meilleurs afin de les encourager. Cette action qui a connu un certain succès, sera reconduite l’an prochain.Toutes ces opérations de sensibilisation et événements culturels permettent de promouvoir le plurilinguisme et surtout de favoriser le mieux vivre ensemble et éviter les ghettos socio-culturels. Des petites actions, à l’échelle d’un territoire qui contribue à rendre la ville plus intelligente du fait d’une meilleure maitrise de la langue et de la culture française.Contact : Association OLALASandrine VantrimpontTél. : 06 86 79 80 59