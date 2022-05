Assurance cyber : un enjeu de souveraineté économique pour la France

Actuellement, les entreprises piratées se plaignent à juste titre que leurs couvertures ne prennent pas en compte les dommages financiers causés par la perte de propriété intellectuelle entraînée par le hameçonnage. Ni même les impacts sur leur réputation auprès des clients et fournisseurs. Autant d’aspects mal estimés ou écartés et qui ont un véritable préjudice sur la trésorerie des entreprises. S’agissant des compagnies d’assurance, nous comprenons qu’à mesure que les sinistres augmentent, elles tirent la sonnette d’alarme. Trop peu d’entreprises assurées pour un nombre de dommages en hausse dérègle durablement tout un écosystème. Aussi, ne faut-il pas réfléchir à une couverture minimum pour toutes les entreprises, avec incitation fiscale. Plus particulièrement une police indexée sur la taille de l’entreprise de sorte à couvrir les risques, proportionnellement à l’activité. Mais aussi une police tenant compte des transversalités d’activités au sein même de l’entreprise ?La CNCEF Assurance est prête à réfléchir avec les pouvoirs publics et les organisations représentatives de sorte à régler ce qui constitue un enjeu de souveraineté économique pour la France. A ce stade, nous aurions pu penser que la création d’une branche cyber dans le Code des Assurances serait suffisante. Toutefois, le phénomène s’étend à telle enseigne que si une Loi doit être créée en France, l’Union Européenne doit elle aussi passer à la vitesse supérieure et définir un pacte suffisamment protecteur, pédagogue, doté d’une architecture simplifiée et la plus ouverte possible. C’est le challenge qui attend donc nos institutions mais aussi nos courtiers en assurance et leurs mandataires vers qui les entreprises et les collectivités seront amenées à s’adresser pour se protéger et optimiser leurs données comme leur patrimoine financier.