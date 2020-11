Avec Famoco Pay, le paiement sans contact se démocratise

« Enrichir chaque terminal professionnel d’une fonction de paiement sans contact est en effet possible en un clic »

Que ce soit au restaurant, chez le boulanger, voire même au cabinet médical, la crise sanitaire que nous traversons a visiblement modifié les usages des français en matière de paiement sans contact.Imaginée par la Fintech française, Famoco , startup qui s’investit dans l’utilisation de smartphones professionnels sécurisés pour le transport, le paiement et l’identité avec l’appui de sa consœur Dejamobile, va enrichir à compter du 18 Novembre prochain, son application « Famoco Pay ». Cette dernière accepte déjà les paiements par QR code sur ses terminaux professionnels.Alliant sécurité et flexibilité, cette solution « tout-en-un » va permettre aux commerçants d’accepter des paiements sans contact VISA et Mastercard (EMV) «», assure la société Famoco.La crise sanitaire a contraint nombre de professionnels à adapter leur façon d’accepter les paiements de leurs clients. Bien avant la crise, l’utilisation des espèces et des chèques, de plus en plus risqués pour les commerçants, cessait de perdre du terrain faisant le paiement sans contact de 40%.» affirment les dirigeants de Famoco.L’outil qui ne se contente pas d’être un simple terminal de paiement, donne également accès à des logiciels de caisse ou de comptabilité, de gestion des stocks, de fidélité… «».Et en la matière, la startup à de bonnes références puisque cette dernière qui compte 300 000 terminaux sans contact dans le monde, est au cœur de l’action du Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unis, digitalisation et sécurisation des coupons d’aide alimentaire fournie à des populations en détresse dans 42 pays.De quoi lui donner des ailes pour « se frotter aux poids lourds du secteur que sont Ingenico et Verifone », relève la Tribune qui s’est intéressé à la success-story de cette jeune pousse qui a obtenu, en début d’année un nouveau financement de 20 millions d’euros auprès de la Banque européenne d'investissement (BEI)», note Famoco .Avec cette innovation, la startup fait rentrer le paiement sans contact dans une nouvelle dimension : celle des « Smart POS » sur Android. A la croisée des mondes de la sécurité et de la flexibilité, apparaissant comme un concurrent sérieux à Apple Pay, Famoco Pay permet aux professionnels d'effectuer leurs tâches-métier dans le contexte qui leur sied en leur faisant bénéficier, simplement, de hauts standards de sécurité et de service.», poursuit Famoco qui propose à ses clients une plateforme de management sécurisée permettant au professionnel d’adapter en temps réel ses services à ses besoins, tout en assurant une protection de haut de haut niveau, selon ses concepteurs qui assurent que «».