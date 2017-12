Avec WeChat, Issy-les-Moulineaux veut renforcer ses liens avec la Chine

Pour Issy-les-Moulineaux qui compte une forte communauté chinoise à laquelle s’ajoutent les sièges de quelques fleurons chinois tels que Huawei, Renmin Ribao, et de China Telecom, l’ouverture d’un compte sur WeChat devrait permettre de renforcer les relations culturelles et économiques avec la Chine.



Pour la ville d’Ile de France, les relations avec la Chine ne sont pas nouvelles. « Issy est jumelée avec Pékin / Dongcheng, le district central et touristique de la capitale depuis 1997 », précise la ville d’Issy-les-Moulineaux. « C’est le centre historique de Pekin, du Palais Royal des dynasties Yuan, Ming et Qing, Palais Impérial et le Temps du Ciel, classés au Patrimoine mondial de l'Unesco ainsi que des sites majeurs tels que la Cité interdite ou la place Tian'anmen ».



Mais Dongcheng est également l'un des centres éducatif et de formation les plus actifs de la capitale. « Le jumelage a ainsi pour axes principaux la culture, l'art et l'éducation. Un échange scolaire lie le lycée Ionesco et le lycée Huiwen, l'un des plus réputés de Pékin ».



Mais le rapprochement avec la Chine ne datent pas d’hier puisque le Mandarin et la culture chinoise sont enseignés depuis plus de 20 ans à Issy. En plus de son jumelage avec Pékin/Dongcheng, la ville a noué un partenariat avec Leshan (province Sichuan) en 2003 avec la smart city comme axe principal. La ville d’Issy a donc de la suite dans les idées.



L'arrivée sur WeChat permettra de dynamiser encore plus les liens avec la population chinoise et de mettre en avant les sorties, notamment culturelles, proposées par la ville. A Cela s’ajoute que dans le cadre de sa démarche « Smart Tourism » de promotion et de valorisation, l'e-shop du compte WeChat permettra aussi de proposer des découvertes insolites et inédites du patrimoine isséen grâce à l'Office de Tourisme d'Issy-les-Moulineaux.