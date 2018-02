Bienvenue à Babcock Ranch, la première ville verte américaine

Cette électricité n'alimente pas seulement les foyers, c'est aussi elle qui permet à la ville de mettre à disposition des habitants des transports publics sans chauffeur. C'est d'ailleurs la navette toulousaine EasyMile de Transdev, qui a été choisi pour desservir la ville, les habitants étant fortement incités à laisser leur voiture personnelle au garage.



Tout est donc fait pour changer les habitudes de consommation énergétiques des américains, et ce n'est pas chose aisée dans ce pays plutôt énergivore. De larges voies de circulation, à l'exemple des centre-villes européens, permettent de se déplacer à pied ou à vélo pour se rendre dans les commerces de proximité. Les grands supermarchés n'ont pas été envisagées dans le projet, tout comme un parcours de golf, trop gourmand en eau, pourtant très couru dans les villes nouvelles outre-Atlantique.



Pas de gaspillage, même pour l'eau. Celle-ci est entièrement recyclée. Des puits permettent d'alimenter les fontaines et les habitations en eau. Et une station d'épuration a même été spécialement construite. Pour autant, pas question d'abandonner le confort à l'américaine, et notamment les piscines. Pour en réduire l'empreinte carbone, les habitants doivent accepter de vivre dans des maisons plus petites que d'ordinaire, 160 m2 au lieu des 250 m2 habituels pour une famille moyenne aux USA.



Homme d'affaires, devenu militant pour la cause environnementale, Syd Kitson est persuadé que son modèle de ville verte devrait séduire des Américains, de plus en plus nombreux, qui rêvent d’un mode de vie qui s’inscrive dans une démarche plus écologique que celle qu'ils connaissaient jusqu'à maintenant. Pour faciliter l'accès de la ville aux familles plus modestes, et démontrer que la protection de l'environnement ne touche pas uniquement les familles les plus aisées, le promoteur immobilier propose désormais des maisons plus accessibles, à partir de 200 000 dollars (160 000 euros).