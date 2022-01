CES 2022 : La multinationale française Schneider Electric récompensée pour son engagement dans le développement durable

.

Pour le founisseur d’appareils électriques il s’agit donc de fournir une énergie résidentielle connectée, sûre et résiliente. Cette fourniture par la dernière génération du « Wiser Energy Center » lequel permet aux propriétaires et locataires de logement de mieux controler et optimiser la distribution de l’énergie, tout en tenant compte des besoins du logement, l’hiver en période de chauffage, mais aussi tout au long de l’année avec les appareils ménagers. Ils ont également la possibilité de basculer du réseau public à des sources d’énergie alternatives (batteries, panneaux photovoltaïques ou groupes électrogènes) pour accroître la résilience de l’alimentation électrique, en optimisant l’utilisation et en réduisant le coût. Selon Schneider Electric «».Mais l’engagement, en matière développement durable, de cette entreprise à la pointe de l’innovation ne s’arrête pas là, puisque désormais elle propose des solutions d’énergie résidentielles à partir de plastiques récupérés dans les océansSchneider Electric est la d’ailleurs la première entreprise à proposer des solutions fabriquées avec du plastique océanique recyclé, développant une économie circulaire qui fonctionne réellement. Les installateurs et les occupants des logements ont maintenant la possibilité de contribuer à la réduction de la pollution des mers en choisissant des produits durables, notamment des interrupteurs, prises de courant et boîtiers qui entre dans un schéma de développement durable sans nuire au style design qui fait la réputation de la marque.Cette nouvelle gamme, qui entre dans la démarche « Life On », initiée par l’entreprise, est fabriquée à partir de filets de pêche en polyamide (10% des déchets présents platiques marins), récupérés au large de l’Inde et dans la mer d’Arabie. Elle est livrée dans un emballage éco-conçu qui permet d’éviter toute utilisation de plastique ou de matériaux non recyclables dans le processus de conditionnement.Portant le logo « Ocean Plastic », cette gamme de produits est la première du marché ayant reçu la certification internationale Cradle to Cradle de niveau Argent, attribuée pour une conception responsable des produits et la promotion d’une économie circulaire continue.Se considérant comme un partenaire digital ses clients, Schneider Electric, entreprise la plus locale des entreprises globales, prône désormais des standards ouverts en rassemblant autour de leur mission un écosystème de partenaires fédérés par ses valeurs de responsabilité et d’inclusion. On ne peut que s’en féliciter.Pour plus d’informations, rendez-vous : www.se.com/us/en/home/offers/connected-home/