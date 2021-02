Centres commerciaux : profitez de la fermeture sanitaire pour faire un geste pour la planète

Pourtant un arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l'éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels afin de limiter les nuisances lumineuses et les consommations d'énergie, abrogé mais repris et complété par celui du 27 décembre 2018, précise que l’éclairage des bureaux et commerces devra être restreint. Ces dispositions concernent les enseignes, les panneaux lumineux et éclairages intérieurs des locaux à usage professionnel ayant pignon sur rue, lesquels devront être éteints une heure après leur fin d'occupation. Le texte indique que les illuminations des façades des bâtiments devront attendre le coucher du soleil et s'arrêter au plus tard à 1 heure du matin. Les éclairages des vitrines devront être suspendus entre 1h et 7h du matin. Mais ces textes ne prennent pas en compte l’éclairage intérieur des galeries marchandes, puisqu’ils ne concernent que les vitrines ayant pignon sur rue.Si l’extinction des vitrines extérieures et enseigne et une «», rappelait en 2013, la circulaire d’application éditée par le ministère de l'Écologie, l’extinction des échoppes des galeries marchandes, permettrait aussi de réaliser des économies substantielles qui vont dans le sens d’un abaissement de la consommation de nos ressources. Même si cela n’est pas imposé par les textes.Alors, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Pourquoi ne pas se saisir de l’occasion pour modifier les textes afin de réduire l’impact sur le climat de ces imposants centres commerciaux. Une occasion unique qui peut permettre de rebondir sur cette crise qui va couter fort cher et prendre enfin de bonnes résolutions pour notre planète.