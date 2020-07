Centres-villes : sont-ils irrémédiablement condamnés à l’agonie ?

Un flux migratoire s’est développé vers les villes. La périphérie s’est élargie et les centres-villes se sont éloignés à chaque fois un peu plus d’une partie de ses habitants. Pour se rendre au centre, un moyen de locomotion est devenu nécessaire. Plus le nombre d’habitants progressait, plus les besoins de déplacements augmentaient. Des transports en commun ont été alors mis en place pour faciliter l’accès au centre-ville.



Malheureusement, plus le territoire est étendu, moins son maillage par le réseau de transports en commun est fin et plus les habitants sont distants des points d’accès à ce réseau. Les transports en commun ne répondent alors plus qu’à une partie de la population et l’autre partie est contrainte de recourir à un moyen de transport personnel. La voiture devient alors indispensable à beaucoup.



Ce besoin d’automobile s’est accentué avec le développement de l’habitat individuel avec un jardin, et par l’augmentation du coût des logements en centre-ville.