Ces femmes qui s'investissent dans la ville de demain

« La ville reste un objet politique au sens le plus noble du terme, avec des citoyens et parties prenantes qui doivent pouvoir choisir un programme et des orientations pour l’utilisation de leurs espaces publics »

Pas besoin d’attendre le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, pour dire que ces dernières ont désormais de réelles compétences. Finies les tâches subalternes, dans l’ombre d’un homme. Désormais, elles sont de plus en plus nombreuses à intégrer les écoles d’ingénieurs, dans des domaines qui étaient, il n’y a pas si longtemps encore, réservés aux seuls hommes. On ne peut que s’en féliciter. C’est notamment le cas de la Smart City, laquelle fait appel à des compétences opérationnelles permettant d’accompagner la transformation numérique des métiers de la ville et de tous ses services, dans un contexte de transition écologique et énergétique, mais aussi social. Des compétences dans lesquelles des femmes sont tout à fait à l’aise aujourd’hui. C’est notamment le cas de, filiale de Veolia dédiée au développement de services innovants et de, société spécialisée dans l’éclairage urbain et les services connectés, lesquelles se sont récemment exprimées sur Connexion(s) le blog de Nova Veolia.Alors comment ces deux femmes d’exception voient-elles la ville intelligente ? «» explique Claire Falzone. «».Pour Carmen Munoz-Dormoy, la vraie Smart City est celle qui répond d’abord aux besoins et aux aspirations de ses citoyens. «».Plusieurs projets d’importance ont particulièrement marqué ces deux entrepreneuses et viennent étayer leur propos. Pour Claire Falzone c’est le chatbot de Deauville, conduit par Nova Veolia, pour répondre aux citoyens sur la thématique des déchets, mais aussi celui de la startup Urban Canopée qui propose de lutter contre les effets du changement climatique par le développement de canopées végétales au-dessus des zones urbaines, «».Pour Carmen Munoz-Dorm, c’est le projet « Google Sidewalk Labs » de Toronto. «», affirme la directrice de Citelum. «». Pour cette dernière, «». Elle rappelle que les villes européennes ont un cadre réglementaire strict concernant les données personnelles (RGPD) et une volonté de rester maîtres de la gouvernance des données et de l’espace public. «».Si ces deux femmes s’investissent, selon les spécificités de leurs entreprises, dans des activités différentes, leur implication et leur vision du concept de ville intelligente n’est ne sont pas très éloignés. Dans les deux cas il s’agit d’accompagner les collectivités dans leur démarche de modernisation tout en leur donnant les moyens de garder le pouvoir sur les technologies et sur leurs projets.Pour mener à bien sa mission, Claire Falzone souhaiter recruter des talents qui lui permettront d’imaginer de nouveaux services pour les clients de Nova Veolia. Mais aussi de créer du lien au sein même du Groupe Veolia «».Citelum est une filiale à 100% d’EDF, et à ce titre Carmen Munoz-Dormoy doit agir en cohérence avec la stratégie et les valeurs du premierproducteur et fournisseur d'électricitéfrançais, en intégrant toutefois la dimension sociale et environnementale au cœur du projet d’entreprise. «». A ce titre elle est impliquée dans le programme de mentorat de Women4Climate du C40 Cities, l’orientation des filles vers les métiers techniques à travers l’association « Elles Bougent » et dans la compensation des émissions de CO2 de nos voyages avec notre partenaire Reforest’action