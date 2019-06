Cisco, acteur majeur de l’internet et de la ville connectée

« Dans la chaine de valeurs de la ville intelligente, notre expertise se situe au niveau des réseaux, indispensable à l’optimisation du fonctionnement ».

C’est, depuis 1984, l’un des maillons incontournables du réseau internet. Avec ses routeurs, commutateurs ethernet, répartiteurs et désormais serveurs, l’entreprise Cisco dont le siège se trouve à San José, en Californie et à Issy-les-Moulineaux pour la France, est désormais présent sur l’ensemble de planète, partout où passent les routes et autoroutes de l’information. Forte de son expérience en la matière, le géant américain veut aller plus loin en se plaçant au plus près de ceux qui travaillent sur le vaste chantier de la transition numérique et de la ville de demain.», explique Emmanuel Schneider, Client Executive Cisco ( voir vidéo ). «». La cybersécurité est donc un axe de développement important pour Cisco, d’autant qu’il touche non seulement internet mais aussi les réseaux d’entreprises et ceux des villes. Pour Cisco il est donc impératif de sécuriser les réseaux avant d’envisager de transmettre des informations de la plus haute importance, toute attaque pouvant compromettre sérieusement le fonctionnement d’une structure ou d’un territoire.Le principal atout de Cisco c’est que l’entreprise qui aurait pu seulement conforter ses acquis, la commercialisation d’équipements informatique, a su évoluer en même temps que les technologies et les normes de diffusion de l’information. «», poursuit Emmanuel Schneider. «».Forte de son expérience dans le domaine du réseau d’une manière globale, l’entreprise californienne compte bien être l’un des piliers de la ville intelligente comme elle l’a été lors des débuts d’internet. Désormais elle accompagne les villes dans leur transformation numérique, en proposant des solutions qui dépassent l’infrastructure classique, pas assez évolutive. L’offre maison, Cisco DNA (Digital Network Architecture), donne aux collectivités les moyens de mettre en place des services publics efficaces et sécurisés qui répondent aux différents cas d’usage que ce soit les réseaux WiFi, l’éclairage optimisé, ou encore la gestion des déchets, entre autres. L’industriel californien qui s’est engagé à investir 70 millions de dollars en France en mettant ses technologies au service des priorités nationales, comme l’avait annoncé Gerri Galliot, le vice-président de Cisco à l’occasion du sommet Tech For Good, en mai dernier à Paris, place non seulement la transformation numérique au cœur de ses priorités, mais aussi la transition écologique et tout ce qui peut contribuer l’amélioration de la qualité de vie des citoyens usagers. C’est le principe même de la ville intelligente.», conclut Emmanuel Schneider. «».Améliorer la qualité de vie dans la ville grâce à des services intelligents qui s’appuient l’IoT, impliquer davantage les citoyens en leur facilitant l’accès à ces services, améliorer la visibilité, la collaboration et la prise de décision, et enfin aider les collectivités a réduire leurs coûts de fonctionnement grâce à une meilleure gestion des infrastructures sont les axes dans laquelle le spécialiste des équipements internet s’investit désormais. En savoir plus sur la communauté connectée