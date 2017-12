CityLity, le réseau social des acteurs de la Smart City

« CityLity est le premier mètre numérique vers tous les services de la ville intelligente »

», constate André May, président et co-fondateur avec Benoit Waecherlé, de la startup lyonnaise CityLity.». Un constat qui permet d’introduire le débat et donne du grain à moudre à la petite entreprise qui s’est mis en tête de développer «», qui met en relation les gestionnaires d’immeubles, logements et bureaux, ou encore de lieux publics avec les occupants et utilisateurs.», précisent les concepteurs. Tous les deux membres d’un conseil syndical bénévole, André May et Benoit Waecherlé ont mis en pratique les principes collaboratifs d’entraide, de communication et de demandes d’intervention au sein de leur copropriété afin de geler pendant près de 5 ans les montants des charges. C’est de cette expérience réussie qu’est née, en mai 2014, la startup CityLily, laquelle a donné son nom à l’application.Le principe de cette application est donc simple, comme son interface particulièrement sobre et intuitive. Elle doit permettre de gagner du temps, réduire les coûts, valoriser l’image des gestionnaires d’espaces, améliorer les relations avec les usagers.CityLity s’organise autour de trois grandes familles fonctionnalités : la possibilité de signaler facilement au gestionnaire d’un parc de logements ou de bureau un problème, une demande d’intervention, ou émettre un avis sur le fonctionnement ou la qualité du service ; trouver les points d’intérêts de proximité et recevoir des informations émises par les gestionnaires d’espaces ; bénéficier d’une plateforme d’échanges entre voisins ou collègues, dans un esprit communautaire permettant l’entraide et le partage.», ajoute André May. «».Se définissant comme des «», les deux concepteurs qui ambitionnent d’améliorer le monde qui les entourent considèrent désormais que «».Et de poursuivre : «». Et ça change tout, car cette fois ce sont bien les usages qui sont pris en compte pour aboutir à des solutions plus efficientes et surtout plus astucieuses dont chacun tirera un bénéfice évident.Pour en savoir plus : www.citylity.com