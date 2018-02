Civic Tech : la technologie au secours de la démocratie

« La politique représentative n'est jamais aussi efficace que quand une autre forme de démocratie se déploie à l'extérieur des institutions »

Les dernières élections françaises nous l'ont rappelé : «», explique dans le journal Le Monde , professeur au département de sciences politiques de la Sorbonne (Paris-I) où il dirige un master d’ingénierie de la concertation. Et pourtant, donner la parole aux citoyens sonne comme une évidence dans une démocratie. Un fossé se creuserait-il entre le peuple et ses édiles ? Ces derniers ont-ils oublié que, même s'ils sont élus démocratiquement, le peuple attend des résultats concrets, pas de simples effets d'annonce ?», pointe le sociologue, pour lequel, la fracture se situerait entre diplômés et non-diplômés. Pour les premiers, plus intégrés politiquement et socialement, la participation à la vie de la cité est normale, c'est même une exigence. Moins évident pour les seconds qui se sentent à l'écart de la société dans laquelle ils vivent. «».Si de plus en plus d'élus locaux sont convaincus que le temps est venu de passer de la société de la représentation à celle de la participation et de faire évoluer les modes de gouvernance, la mise en application n'est pas aussi évidente. «», poursuit Loïc Blondiaux. «».La Civic Tech pour(Technologie Civique), pourrait-elle permettre de rétablir le lien entre les citoyens, tous les citoyens, et ceux qui sont censés les représenter dans les actes de la vie quotidienne ? En clair la technologie numérique peut-elle venir au secours d'une démocratie en perte de repères ? Mais c'est quoi exactement la Civic Tech ?Pour « civictechno.fr », un site web qui s'est fixé pour objectif de valoriser et expliquer la notion de Civic Tech au grand public, mais aussi fédérer les actions qui entrent dans cette démarche, la notion est encore assez confuse. Partant du constat que les technologies peuvent changer les politiques, les institutions et les obliger à repenser leur relation au citoyen, il avance plusieurs définitions. «» - ( Lawrence Grodeska , fondateur de Civic Makers ). «» - ( Techcrunch ). «» - ( Alex Howard , journaliste).Pour faire simple, la Civic Tech, c'est l’ensemble des procédés, outils et technologies qui permettent d’améliorer le système politique en mettant en relation le pouvoir et les citoyens. Sur le papier, pas de difficulté, mais le mouvement Civic Tech amorce-t-il une mutation profonde de notre société, ou constitue-t-il un business fleurissant pour des sociétés digitales qui ont flairé un nouveau marché ?Quelque soit la définition, le concept de la Technologie civique part d'un constat sans appel :. Les hommes politiques censés représenter le peuple ne représentent dans les faits que 25% de la population. Si les politiquent s'en inquiètent et notamment les élus locaux, des citoyens cherchent à s'engager à leur niveau, pour améliorer la chose publique, sans pour autant que leur engagement ait une connotation politique.On assiste alors à un foisonnement d'idées qui émanent des élus, c'est le cas dans une ville moyenne comme Angers , mais aussi des citoyens, pour peu que chacun arrive à collaborer et pour les premiers, accepter les propositions de leurs concitoyens. De nombreuses plateformes sur lesquels les citoyens peuvent s'exprimer librement voient le jour. C'est le cas de Stig , une application Civic Tech gratuite sur laquelle les citoyens peuvent proposer des idées, soumettre des amendements et voter en faveur ou contre des propositions, à la fois locales et nationales.», souligne Loïc Blondiaux.Constatant que de plus en plus d'initiatives viennent des citoyens et s'imposent aux politiques, à l'exemple de Voxe.org ou Change.org , Loïc Blondiaux qui ne prêche pas la fin de la politique représentative, constate que celle-ci «».