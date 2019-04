Cloud : le manque de visibilité peut engendrer des risques pour la sécurité

La performance et la sécurité sont les deux principales préoccupations du service informatique de chaque entreprise. La première assure l'efficacité des opérations et la compétitivité tandis que la seconde assure la protection contre une nébuleuse de menaces. La visibilité dans le cloud est essentielle dans les deux cas. 95% des sondés ont connu des problèmes de performance en raison de problèmes de visibilité et 87% ont dit craindre que le manque de visibilité des environnements dans le cloud masque les menaces à la sécurité de leur organisation.



38% des participants ont cité le manque de visibilité comme facteur d'interruption des applications et 31% des interruptions du réseau. D'autres problèmes, comme les retards dans la résolution d'une alerte de sécurité (26 %), les problèmes de conformité (18 %) et l'incapacité de prévenir les attaques de sécurité (17 %), soulignent les conséquences importantes que peut causer le manque de visibilité dans le cloud.



Il n'est donc pas surprenant que 99% des répondants aient déclaré que la visibilité complète dans le cloud soit un atout indéniable pour leur entreprise.Le principal avantage étant de surveiller et d'assurer le rendement des applications (pour 60% des interrogés). La sécurité est également un élément clé, 59% soulignent l'importance de la visibilité pour la prévention des menaces et 57% pour l'identification de celles-ci. Les sondés ont également mentionné la capacité de surveiller chaque lien du réseau (56 %), la capacité d’équilibrer la charge de travail entre les outils de surveillance (37%) et la capacité de surveiller les sessions chiffrées (32 %).