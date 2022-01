Coclicaux, la plateforme qui facilite l’approvisionnement local des restaurants

« Il existe une réelle difficulté à s’approvisionner localement ou commercialiser ses produits facilement vers la restauration si la contrainte logistique n’est pas levée »

C’est désormais acquis pour bon nombre de chefs de restaurants : les plats proposés à la carte de leur enseigne sont des produits issus de la production locale, le plus souvent biologique. Pas besoin pour ces derniers d’aller chercher au bout du monde ce que l’on trouve à proximité. Cette pratique qui réduit drastiquement les intermédiaires, permet aux professionnels de l’alimentation de proposer des produits de saisons dont ils connaissent et apprécient la qualité et d’assurer les producteurs qu’ils soient agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, mareyeurs, vignerons… de mieux vivre de leur production.Certains ont un réseau de fournisseurs locaux, bien établi, d’autres peinent à trouver et stocker certains produits qu’ils aimeraient proposer à leur carte. C’est là qu’intervient la plateforme Coclicaux , laquelle met en relation les professionnels de l’alimentation en leur proposant de réduire leurs contraintes logistiques en proposant un stockage et une livraison partagées. L'accès à la plateforme et sans engagement pour tous les professionnels de l'alimentaire.», explique Nicolas BONNET, le fondateur de la plateforme Coclicaux. «Alors Coclicaux, c’est quoi exactement ? «», peut-on lire sur la présentation de cette plateforme laquelle se compare à du «».Coclicaux, c’est aussi une carte des producteurs locaux qui regroupent aujourd’hui plus de 800 professionnels, «», poursuit Nicolas BONNET lors d’une interview publiée sur le magazine PositivR Ce qui motive le fondateur et ceux qui font vivre cette plateforme, c’est de pouvoir faciliter l’approvisionnement local de qualité en restauration, aider les chefs de cuisine engagés dans le respect de la loi EGALIM (loi du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous) et développer de nouveaux débouchés aux producteurs locaux qui le souhaitent avec un point fort, rappelé par son fondateur : «».Pour son fonctionnement Coclicaux a mis en place un guide qui permet, aux professionnels qu’ils soient producteurs transporteurs, producteurs utilisateurs, sites de restauration ou transporteurs professionnels échangent des informations de mieux comprendre le fonctionnement de la plateforme, l’offre proposée ou le besoin émis. Pour en profiter des échanges permettant d’adapter au mieux les co-livraisons ou les co-stockages, les professionnels devront préalablement s’inscrire.La plateforme propose une rémunération pour le transport et le stockage des denrées aux professionnels de l’alimentaire et indique les coûts de prise en charge inhérents à ces trajets ou ces stockages pour les autres professionnels qui les utilisent. La plateforme assure les transactions financières sécurisées entre les différents acteurs de la production, de la distribution et du stockage partager. Elle rémunère son fonctionnement sur ces transactions, qui permettent néanmoins de rémunérer les producteurs à leur juste prix.», constate Nicolas BONNET sur PositivR. «».