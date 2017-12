Collectivités : Les technologies digitales vont-elles permettre de prendre des décisions efficaces ?

Au coeur de nos villes, la révolution numérique est en marche et de plus en plus de territoires d’innovation urbaine revendiquent la notion de « ville intelligente » dès lors que la dynamique de leur développement s’appuie sur une digitalisation accrue des modes de fonctionnement. En toute logique ce développement numérique doit permettre d’aboutir à une meilleure gestion de la ville grâce à la récupération rapide de données permettant, après analyse d’en optimiser le fonctionnement.



Grace aux plateformes collaboratives qui utilisent les données fournies par tout ce qui peut capter de l’information, les principaux acteurs de la ville : citoyens, élus, entreprises, peuvent être alertés en temps réel sur les problèmes qu’ils peuvent rencontrer au quotidien. C’est le cas notamment des problèmes de circulation au sein de la ville avec la prise en compte en temps réel des problèmes de surcharge ou de de pollution de l’air, les accidents et incidents, les attentats, mais aussi les parcours touristiques, les problèmes d’énergie, de distribution des ressources, etc …



En assurant une bonne gestion des informations, ces systèmes doivent faciliter la prise de décision aux administrateurs des territoires et permettront ainsi, d’une part, d’améliorer les services existants et d’autre part, de rendre de nouveaux services à la collectivité : gestion de bornes de recharge de véhicules électriques, éclairage public intelligent, vidéosurveillance, gestion des péages urbains, stationnement intelligent, alertes civiles, gestion intelligente des déchets, etc.



Ces services permettent aussi aux citoyens de réduire leur consommation d’énergie que ce soit dans leurs déplacements ou dans leur habitat, mais aussi dans la gestion des ressources et des déchets. Dans contexte financier très contraint, tant du coté des collectivités, que des entreprises et des ménages, chacun peut y trouver son compte assez facilement.



Si les élus ont bien compris que la dynamique de la Smart City pouvait permettre de rendre leur territoire plus attractif, plus chaleureux et plus durable, force est de constater que la démarche doit aussi être efficiente dans la prise de décision administrative, afin de faire les choix qui s’imposent dans des délais qui sont compatibles avec la rapidité de la transmission des informations. Mais les contraintes règlementaires de la commande publique, souvent complexes ne sont pas en adéquation avec les rapidité des informations qui circulent sur les réseaux numériques.