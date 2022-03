Commande Publique : le cadre européen doit s'adapter aux enjeux écologiques et sociaux d’aujourd’hui.

» Autant de questions que soulève France Urbaine l’association des des métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération et grandes villes, présidée par Johanna Rolland, Maire de Nantes et présidente de Nantes Métropole.Dans sa résolution du 10 février 2021 sur le nouveau plan d’action en faveur de l’économie circulaire, le Parlement européen a souligné «». Le Parlement a demandé à la Commission concernée «».L’association France Urbaine déclare appuyer cette demande du Parlement européen, en y ajoutant la prise en compte de la dimension sociale, suite à la publication du plan d’action pour l’économie sociale le 9 décembre 2021 par la Commission européenne, qui indiquait justement que «Avec ses partenaires, France Urbaine a rassemblé quelques pistes d’évolution visant à adapter le cadre européen des marchés publics aux besoins spécifiques des territoires et renforcer leur résilience, notamment via la mise en place d’écosystèmes économiques locaux plus vertueux et inclusifs. Ces pistes, au nombre de 8 ont été élaborées en partenariat avec Intercommunalités de France, l’Association Nationale des Pôles d'équilibre territoriaux et ruraux et des Pays et la Fédération nationale des agences d’urbanisme, et avec le soutien de l’Agence nationale de la cohésion des territoires.