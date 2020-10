Comment la technologie peut répondre aux défis de la ville du XXIème siècle ?

Croiser les chemins de l’innovation et des nouveaux enjeux urbains, c’est rendre possible une expérience citoyenne unifiée et connectée, où la ville offrirait à ses habitants un quotidien fluide et performant, dans un cadre éthique et durable.



Imaginez une ville connectée où les nouvelles technologies seraient au service de l’organisation de la ville et du quotidien du citoyen. Une ville où la technologie rend toute l’information accessible en temps réel



Des transports aux services urbains : la ville connectée centralise l’ensemble de ses informations pour les proposer à ses citoyens de façon intelligente. Évènements organisés, trafic des lignes de transports, incidents… ces informations, agrégées dans une unique application, permettent aux habitants de décider de leurs actions en toute connaissance de leur environnement. Plus encore, en géolocalisant les utilisateurs et utilisant à bon escient les données, l’application intelligente de la ville connectée peut proposer des informations personnalisées pour faciliter la vie des citoyens de façon optimale.



Les nouvelles technologies permettent donc une diffusion large de l’information à l’ensemble du public. Elles créent un lien puissant entre les différents acteurs de la ville et les citoyens.



L’innovation ne signe alors en aucun cas la perte d’autonomie ni de la liberté, elle ne sonne pas non plus l’alerte d’un contrôle de nos comportements. Au contraire, impulsée par la force des informations intelligentes, l’innovation fait rayonner la ville et donne aux citoyens toutes les clés pour une qualité de vie choisie. En identifiant les besoins et les données, l’innovation porte en elle cette immense opportunité qu’est celle d’anticiper, de prévenir et d’agir sur les freins que rencontrent les citoyens au quotidien.