Compteurs intelligents : et si on respectait d'abord le choix des citoyens ?

Pas facile pour Enedis (ex ERDF), concessionnaire de la majeure partie du réseau d'électricité français, d'installer le nouveau compteur intelligent Linky. Un nombre croissant d'abonnés et de collectivités locales s'y opposent. Risque pour la santé des abonnés, atteinte à la vie privée, aucun bénéfice direct aux consommateurs, tout est bon pour s'opposer à la pose de ces appareils de comptage de nouvelle génération. D'autant que même la Cour des Comptes considère que cet appareil sert principalement à « rémunérer » Enedis, la filiale d'EDF, au détriment du service rendu aux consommateurs.



La grogne des opposants est d'autant plus fondée qu'on ne leur a pas vraiment demandé leur avis avant pose de ces compteurs intelligents, lesquels sont le plus souvent installés dans une propriété privée, un mur, une façade d'habitation, les dépendances d'un collectif... « La moindre des choses aurait été que l'on demande une autorisation d'installation », s'insurge le propriétaire d'un pavillon. « J'ai juste reçu un courrier d'ERDF (désormais Enedis – NDLR) m'indiquant qu'on allait changer mon compteur et que je devais favoriser l'accès de l'installateur. J'ai cru comprendre à travers ce courrier qu'il s'agissait d'une installation obligatoire à laquelle je ne pouvais pas me soustraire ».



« Depuis le 1er janvier 2005, les ouvrages des réseaux publics de distribution, y compris ceux ayant appartenu à Electricité de France appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements désignés au IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales », précise le Ministère de l'Intérieur, dans une question écrite du sénateur de Moselle Jean-Louis Masson, en date du 3 mars 2016. Ce sont donc les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les départements désignés sous le terme d'AOD (Autorités Organisatrices de la Distribution d'électricité et de gaz) qui sont désormais propriétaires des fameux système de comptage. A charge de ces derniers d'assurer l'exploitation des réseaux de distribution via une régie locale, ou alors dans le cadre d'un contrat de concession conclu avec un gestionnaire de réseau. La plupart, ont établi ce contrat avec ERDF, bien placé pour connaître les installations, devenu Enedis, depuis mai 2016.



Le Ministère de l’Intérieur précise que « l'autorité concédante garantit au concessionnaire le droit exclusif de développer et d'exploiter le réseau de distribution d'énergie électrique sur son territoire et à cette fin d'établir, sous réserve des droits de l'autorité concédante, les ouvrages nécessaires ». C'est dans ce cadre qu'Enedis a proposé de moderniser le réseau en remplaçant, d'ici 2020, les compteurs classiques par les très controversés compteurs intelligents Linky.





« Désormais Enedis peut tout savoir de notre vie quotidienne. C'est une atteinte à la vie privée »