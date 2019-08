Conceptualisation des villes : passer au niveau supérieur de la ville intelligente

Les villes intelligentes de l'ère moderne pourront encore franchir un nouveau pas dans l’innovation si elles se concentrent sur les données de localisation et si elles favorisent la collaboration des données. Avec le temps, les villes passeront de l’observation à la réflexion, et pour finir, à l’action. Au fur et à mesure du développement des technologies et de leur utilisation, les villes pourront poursuivre leur développement et évoluer, car le taux de croissance de la population urbaine ne montre aucun signe de ralentissement. Les problématiques liées à la durabilité et à la mobilité vont aboutir à des défis majeurs pour l'humanité et ils ne pourront être résolus que si les entreprises partagent leurs ressources entre elles et avec les institutions gouvernementales.



L'application de l'apprentissage automatique aux capteurs et aux caméras permettra de rassembler les données collectées et d’identifier des modèles, des tendances et des anomalies sous-jacents. Ce faisant, les villes pourront véritablement comprendre l'environnement qui les entoure et s'assurer que les véhicules, les drones et les individus interagissent de manière intuitive et en toute sécurité. La localisation a le potentiel de créer un avenir plus harmonieux, autonome et connecté.