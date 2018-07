Connecter une ville ne la rend pas plus intelligente

Désormais c’est chose acquise : l’innovation technologique va engager les villes vers une nouvelle ère qui permettra d’optimiser les transports, favoriser l'intermodalité et réaliser des économies d'énergie. Une transition qui s’ouvre vers de nouveaux modes de consommation et d’usage, de nouvelles façons de vivre au quotidien et de partager des intérêts communs autour des évènements culturels, sportifs, éducatifs, ...



Les villes sont de plus en plus intelligentes grâce à l’IoT (Internet des objets) et aux innovations digitales, dont les capteurs sont placés dans les rues, les bâtiments, les entreprises, les administrations…. Ces derniers sont censés informer les usagers et améliorer leur confort, tout en réduisant la consommation d’énergie et la pollution.



Aujourd’hui nos territoires sont responsables de 70 à 80% des émissions de gaz à effets de serre selon certaines études. La ville intelligente devra devra donc offrir à ses habitants une qualité de vie maximale grâce à une combinaison intelligente des infrastructures (transports, énergie, communication, etc) et des différents niveaux hiérarchiques (bâtiment, quartier, ville et territoire).



Le concept de ville intelligente n'est pas nouveau, mais une récente prise de conscience environnementale, aidée par les progrès technologiques, tend à améliorer le quotidien des citoyens. Dès lors, la ville durable sera celle qui utilise ses ressources naturelles de la manière la plus efficiente, les technologies lui permettant alors de s’affranchir des énergies fossiles dont on sait désormais qu’elles favorisent le réchauffement climatique et engendrent donc un risque avéré pour notre planète.



Alors la Smart City relève-telle de l’intelligence collective ou se résume-t-elle finalement à une gestion optimisée des flux via l’outil numérique ? La question n’est malheureusement pas si tranchée, puisque la notion de Smart City semble faire entrer en conflit les technologies et les usages, alors qu’il serait plus judicieux qu’elles fonctionnent de concert.



Des projets opérationnels qui ne répondent pas aux usages sont mis en service chaque jour par les collectivités. C’est le cas d’Optimod’Lyon, une application mobile unique qui permet de calculer son déplacement en temps réel quels que soient le ou les modes de transport utilisés. Cette application a demandé trois ans de travail pour en faire un outil complexe, peu utilisé par les usagers. Dommage…