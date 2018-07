Connecthings renforce l’application de culture générale Combat de Coqs

Entreprise pionnière dans les technologies de localisation intelligente, Connecthings à annoncé le 17 juillet dernier, son partenariat avec Combat de Coqs, la première application mobile de jeu sur la culture française. L’objectif de l’entreprise bretonne Combats de Coqs laquelle édite l’application éponyme et des jeux de société, est de dynamiser sa nouvelle fonction interactive de «». Ce partenariat technologique va lui permettre de créer des notifications contextualisées en s’appuyant sur la localisation augmentée, spécialité de Connecthings.Lancée il y a 2 ans, l’application « Combat de Coqs » est un jeu de quizz à partager entre amis, à l’aide de son smartphone ou sa tablette. Sans être associée aux Offices de Tourisme ou Syndicats d’Initiative, nombreux sur le territoire français, l’application revisite de manière ludique et amusante les connaissances de chacun, dans nombreux domaine (Arts, histoire, économie, sports, …), une sorte de Trivial Pursuit interactif.Avec près de, ses deux fondateurs, Antoine Delanoë et Quentin Ory, ont décidé d’aller plus loin dans l’aventure en créant « La Carte de France de la Culture ». Leur objectif est simple : il s’agit de faire fusionner les visites culturelles dans musées, lieux historiques, villes.. , très importantes pendants l’été et généralement pendant les périodes de vacances, avec leur application de quizz afin de les rendre plus interactives. L’enjeu est de taille puisque cette fusion permettra à la fois de développer ses connaissances et de faire découvrir des sites culturels proches.Pour communiquer de manière pertinente avec les utilisateurs se trouvant dans les lieux partenaires de l’application, Combat de Coqs s’est appuyé sur la plateforme de géolocalisation de Connecthings. Celle-ci lui permet d’interagir avec le visiteur au travers d’un système de notifications personnalisées pour lui signaler sur place que l’application peut enrichir sa visite, et que d’autres lieux partenaires sont à proximité de sa position une fois la visite terminée.» se réjouit Antoine Delanoë, co-fondateur de combat de Coqs. «».En s’associant au savoir-faire de Connecthings, Combat de Coqs facilite l’engagement de l’utilisateur en réveillant l’application au bon endroit et au bon moment, pour une expérience sur place plus intelligente et interactive.déclare Laetitia Gazel Anthoine, fondatrice et CEO de Connecthings. «».L’application « Combats de Coqs » est disponible gratuitement sur Android et iOS.