Construction : Le rôle de la digitalisation dans la transition urbaine

La difficulté de passer au digital est depuis longtemps un problème dans le secteur de la construction. Une étude menée en 2016 a montré que seulement 6 % des entreprises du bâtiment déclaraient utiliser pleinement les outils de planification digitale. Ce manque de digitalisation explique les inefficacités généralisées dans le secteur : au lieu d’être concentrés sur un canal de communication digital, les projets sont souvent traités via des moyens de communication multiples, ce qui affecte fortement la productivité. Une étude récente menée pas Finalcad a montré que 51 % des entreprises de construction interrogées utilisaient une combinaison de moyens de communication dans leurs process quotidiens – parmi lesquels les réunions physiques, et par téléphone, courriel et/ou papier. Ce manque de cohérence a des répercussions directes sur la durabilité d’un projet, entraînant le gaspillage des ressources et des délais de livraison plus longs, – qui peuvent tous deux avoir un impact négatif sur l’environnement. Cependant, le passage à une construction durable et le développement des « villes intelligentes » imposent des changements.Les villes intelligentes récupèrent des données depuis des capteurs IoT disposés sur différentes infrastructures, et utilisent ces observations pour rationaliser les services comme la distribution de l’énergie, la collecte des déchets et la gestion des transports publics. Étant donné qu’en France déjà 31 villes sont considérées comme intelligentes, il est évident que le manque actuel de digitalisation dans le secteur de la construction constitue un problème majeur. Les villes intelligentes exigent une nouvelle manière de construire. Les entreprises de construction doivent par exemple être capables de consigner une « empreinte » digitale pour chaque projet, en fournissant une traçabilité digitale des matériaux, des livraisons, des émissions, etc. Ceci permet d’entretenir et de gérer un projet de ville intelligente sur la durée, même après la livraison : grâce à ces dossiers digitaux, les développeurs et autres entreprises peuvent continuer à améliorer le projet sur le long terme.Lorsqu’une entreprise de construction travaille sur un bâtiment intelligent, elle doit également s’entourer de nouveaux actionnaires et partenaires, comme des entreprises spécialisées dans la technologie et la gestion de données. Tout cela nécessite un niveau de collecte et de partage des données qui dépasse les canaux manuels et papiers. En effet, les entreprises du bâtiment doivent disposer d’outils digitaux pour collecter et partager les informations, à la fois en interne et avec les tierces parties. Selon une évaluation de l’initiative européenne Build Up Skills8 (BUS), la transformation digitale est essentielle pour améliorer l’efficacité des bâtiments et des procédés de construction.