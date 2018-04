Contribution citoyenne : vous la voyez comment la ville intelligente ?

Existe-t-il un modèle français des villes intelligentes ? Akim Oural, adjoint au maire de Lille, élu métropolitain et président du groupe « numérique » de la Commission nationale de la coopération décentralisée, Emmanuel Eveno, Professeur des Universités à Toulouse 2, Président de l’association « Villes Internet », Florence Durand-Tournade de l’Association « Villes Internet », et Mathieu Vidal, maître de conférences, à l’Institut National Universitaire J-F. Champollion Albi, travaillent depuis plus d’un an sur un rapport intitulé : « Vers un modèle Français de la ville intelligente partagée ». Ce rapport sera remis au Ministre de l’Europe et des Affaires Etrangères le 5 juillet prochain dans le cadre de la session plénière de la Commission Nationale de Coopération Décentralisée.



Si de nombreux élus territoriaux français s’intéressent à la Smart City, ville intelligente, ingénieuse, créative et inclusive, - certains ayant bien avancé sur le sujet -, celle-ci ne pourra aboutir que si ont y associe les usagers. « Alors que les contours d’un modèle français de la ville intelligente se dessinent autour des valeurs d’inclusion, de respect des données personnelles et de la figure du citoyen prescripteur de la ville, véritable acteur dans la construction des villes de demain, il est important de convier les citoyens, les entreprises et les universitaires à échanger et formuler des propositions sur les caractéristiques de la ville intelligente à la française et ses possibilités d’exportation et d’hybridation à l’étranger », précisent les auteurs du rapport.



Après avoir auditionné plus de 200 experts nationaux et internationaux et s’être rendu sur le terrain pour découvrir les expérimentations en cours, Akim Oural souhaite ouvrir le débat. Pour que les citoyens soient acteurs de ce changement et qu’ils puissent participer à forger un modèle français de villes intelligentes connectées, durables et solidaires identifiable à l’étranger, il leur est désormais proposé d’en débattre en leur posant la question : « La ville intelligente à la française, comment la voyez-vous ? »