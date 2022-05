Cybersécurité : Seine-et-Yvelines Numérique aide les acteurs publics franciliens à se défendre

Dans le cadre Seine-et-Yvelines Numérique a construit un catalogue de solutions et de services « prêt-à-l’emploi » autour des 4 clés de la gestion du risque digital.



Dans un premier temps il s’agit de faire mieux comprendre le risque en sensibilisant les acteurs, les élus et les agents, à travers une plateforme de formation en e-learning, en s’appuyant sur un constat : « le risque exploite toujours une faille en premier lieu humaine ».



Ensuite, il s’agit d’évaluer le risque en établissant un cyber score et en définissant un plan d’action. Il faut également évaluer la surface d’attaque : services exposés, applications métier, infrastructure …



Puis se prémunir en cas d’attaque en mettant en place une sauvegarde externalisée, en souscrivant une assurance prenant en charge les sinistres digitaux. Il est également opportun d’être accompagné d’une assistance technique en cas de crise.



Enfin il faut se protéger au quotidien, en s’appuyant sur des partenaires externes pour un pilotage expert de sa sécurité, en proposer du soutien humain (RSSI et/ou DPO partagé, …) et des équipements de gestion avancée de la sécurité (EDR, SIEM, WAF, etc.).



« Cette offre apporte une réponse pragmatique et complète au risque cyber et à ses conséquences », souligne Laurent ROCHETTE, Directeur Général de Seine-et-Yvelines Numérique. « Elle contribue aussi à sensibiliser les acteurs publics à l’importance du capital confiance numérique, autrement dit la sécurisation des services et la protection des données qui est bien souvent une source de « valeur ajoutée » pour les collaborateurs, les habitants, les élus, et nos partenaires. »



L’offre est destinée à tous les acteurs publics des Hauts-de-Seine et des Yvelines qui le souhaitent (bloc communal, communautés de communes ou d’agglomérations, établissements publics tels qu’hôpitaux, musées, universités, etc.).



La mutualisation qui est au cœur de la mission de Seine-et-Yvelines Numérique, donne l’opportunité de bénéficier de l’expertise nécessaire face à des cyber-pirates eux aussi experts. Avec des solutions éprouvées, notamment pour les prestations de pilotage externalisé et de formation, les adhérents bénéficieront tous d’un niveau de service premium, à un coût mutualisé. Avec cette offre complète et encore unique sur le marché, Seine-et Yvelines Numérique renforce son éventail de services et structure son expertise cybersécurité comme une activité à part entière. Un exemple de pragmatisme face aux attaques dont les collectivités territoriales font l’objet, qui pourrait intéresser d’autres territoires.