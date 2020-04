Cybersécurité et travail à distance : comment gérer la situation à mon échelle ?

Le télétravail oblige les entreprises à adopter de nouvelles méthodes et de nouveaux process de travail pour palier à la distance entre les membres de ses équipes.Toutes ne sont pas habituées au télétravail et nombreuses sont celles qui n’avaient pas encore adopté de tels outils avant le confinement. Il a donc fallu en sélectionner rapidement et lancer de grandes campagnes d’installation afin d’équiper tous les postes. Dans l’urgence, il se peut que la sélection et l’installation d’un outil résulte de l’initiative personnelle d’un collaborateur ou d’une collaboratrice.Attention, ces démarches peuvent présenter un danger. Tous les outils ne se valent pas et l’installation d’un logiciel ainsi que la création d’un compte qui l’accompagne ne sont pas des gestes anodins.Certains outils, notamment ceux dédiés à la communication au sein de l’entreprise, peuvent permettre aux hackers d’exploiter le micro, la caméra ou le registre de votre ordinateur comme des portes dérobées.Pour minimiser les risques, il est préférable de favoriser des outils recommandés, éprouvés et largement reconnus comme sans danger.Une fois ces logiciels installés, il est primordial de penser à les mettre à jour régulièrement. Un outil non mis à jour est fragilisé et peut potentiellement présenter des failles. Une aubaine pour les hackers.Le confinement que nous vivons actuellement exacerbe la menace que fait peser le télétravail sur la sécurité des entreprises. Ces bonnes pratiques sont très utiles en ce moment mais ne devront pas être oubliées lorsque nous aurons tous et toutes réintégrer nos espaces de travail habituels. Cependant, le confinement a d’intéressant qu’il permet à la communauté scientifique et experte de la cybersécurité d’aborder une bonne fois pour toute la question du home office, de ses enjeux et des solutions qu’il est encore nécessaire d’apporter.Tribune rédigée par, Enseignant et ingénieur de recherche en cybersécuritéLaboratoire Confiance Numérique et Sécurité de l ’ESIEA