Cybersécurité : quelle protection pour quelle entreprise ?

A mesure qu’elles gagnent en visibilité et donc en notoriété, les entreprises sont susceptibles d’être davantage ciblées.ll leur faut donc mettre en place un certain nombre de bonnes pratiques au quotidien, comme réaliser des audits en continu, vérifier l’identité des administrateurs régulièrement, porter une attention particulière à la gestion des accès et avoir une visibilité sur la sécurité en temps réel afin de détecter un comportement anormal le plus rapidement possible.



La protection des messageries est un des principaux enjeux de la cybersécurité aujourd’hui. En effet, 93 % des attaques en entreprise impliquent un facteur humain et sont réalisées via l’email dans plus de 9 cas sur 10. Elles peuvent prendre la forme d'une pièce jointe malveillante ou d'un mail de fishing poussant à cliquer vers un lien infecté. S’ils restent classiques, ces leviers sont néanmoins de plus en plus sophistiqués, et donc difficiles à détecter, aussi bien pour l’utilisateur que pour les algorithmes.



Les PME sont également particulièrement exposées aux problématiques du « BYOD » (bring your own device). La mobilité est en effet une forte source d’insécurité. Le plus souvent, la DSI ne maîtrise pas l’ensemble des équipements interconnectés à l’entreprise : ils peuvent s’avérer nombreux et comprennent notamment des devices personnels type smartphones, tablettes, etc. Cela génère un grand risque d’infection pour l’entreprise, qui doit mettre en place des solutions dédiées, par exemple un équipement de « NAC » (network access control) qui donnera une vision constante et globale sur l’ensemble des devices connectés au système d’information.



Enfin, les entreprises dont l’activité est liée au web doivent se prémunir contre les attaques par déni de service distribuées (DDOS) qui consistent à saturer le serveur avec un grand nombre de requêtes pour rendre le site inaccessible. Pour éviter des dommages importants, aussi bien en termes d’image qu’au niveau financier, les plateformes d’e-commerce ont tout intérêt à miser sur des protection anti-DDOS ainsi que des équipements tels que le firewall « WAF », dédié au web.