DRI lance "IA-souveraine.fr" : une plateforme unifiée d’IA, pour les entreprises et les collectivités

Rédigé par Reynald Werquin le Vendredi 17 Octobre 2025 à 12:07

DRI, hébergeur web souverain français, dévoile une solution inédite permettant aux entreprises comme aux collectivités d’exploiter des modèles d’intelligence artificielle variés, de façon centralisée, en toute confidentialité, sans sous-traitance et sans dépendance technologique étrangère. A peine lancée, cette solution « IA-souveraine.fr » vient d’être référencée sur la centrale d’achat public Gigalis



Connu pour son expertise Open source, son datacenter sans climatisation aux performances énergétiques exemplaires (PUE de 1,13 – WUE de 0,268), géré en direct et sans sous-traitance (ISO 14001 et 27001), DRI, organisation unique, militante pour un numérique responsable, entend s’imposer comme l’hébergeur web souverain en France. Elle ajoute la brique « IA-souveraine.fr » à sa chaîne de compétences avec le lancement de son offre éponyme.



37 % des employés utilisant l'IA ne préviennent pas leur hiérarchie et 1 prompt sur 12 partagés dans ces outils contient des informations sensibles (source : INRIA 2025). DRI est convaincu que face au tournant du numérique avec l’IA, héberger ses données en France - même dans un datacenter exemplaire - n’est pas suffisant pour garantir leur souveraineté.

​Une plateforme souveraine pour maîtriser l’usage de l’IA « IA-souveraine.fr » est une plateforme hybride combinant plus de 80 modèles IA propriétaires et en open source (ces dernières étant exécutées exclusivement sur les infrastructures de DRI) dans un portail web adaptable à l'image de chaque organisation. En fonction des besoins de l’utilisateur, celui-ci cumule la puissance et les spécialités de chacune des IA (analytique, conversationnelle, prédictive, sécuritaire) pour créer sa propre flotte d’agents Agentic améliorant ainsi sa productivité et son confort d’usage (ex. : pour de la veille, rédaction, reporting, publication, etc.).



Accessible sous forme d’abonnement unique, “IA-souveraine.fr” permet une utilisation illimitée, avec un déploiement possible en 48 heures.

​Référencement Gigalis : un nouveau tremplin « En maîtrisant toute la chaîne de valeurs – datacenter / hébergement / IA - sans sous-traitance, nous offrons à toutes les structures – publiques ou privées – une solution éthique, performante et immédiatement opérationnelle pour reprendre le contrôle de leurs données » explique Régis Josso, président du Groupe DRI.

Cette nouvelle offre devrait doper l'activité de DRI d'environ 15% dans les 12 prochains mois. DRI qui héberge déjà les environnements critiques de 7000 clients (ADEME, CNIL, Decathlon, GIE Sesam-Vitale, SNCF, Régions, Conseils généraux...), vient d'être référencé pour sa solution IA-souveraine.fr et sa plateforme d'hébergement open source par la centrale d'achat Gigalis dans le cadre de sa « fabrique d'IA territoriale », une plateforme réunissant un nombre restreint de solutions autour de projets d'IA et d'open source. Cet accès en circuit court et sans appel d'offres permet aux acteurs publics de maîtriser leur budget tout en renforçant leur agilité face aux évolutions rapides du numérique.

