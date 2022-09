« Demain la Terre » ouvre la voie à une agriculture plus durable

Pour faire face à ces enjeux, les agriculteurs doivent repenser leurs modes de production, que ce soit en matière d’utilisation des produits phytosanitaires, de travail des sols ou d’organisation de production. Ils devront être en capacité de produire à leur échelle, à l’échelle de la France, et répondre à la fois aux enjeux démographiques et aux enjeux climatiques. Pour cela, il est nécessaire que le monde agricole et le monde de la consommation se parlent ; que les agriculteurs soient mieux connectés aux besoins des consommateurs et que les consommateurs soient plus sensibles à la réalité et à la complexité de la production agricole et alimentaire.Il ne faut pas chercher à tout prix un responsable… Il y a des années où on a moins de melons à cause du climat ou bien d’une maladie qui a ravagé les cultures… Rien ne sert de vouloir aller chercher vos melons en Espagne, il faut manger ce que nos producteurs ont sur les étals. C’est la meilleure manière de soutenir une agriculture durable et c’est ce que permet le label Demain la Terre.Au départ, il s’agissait davantage d’un club d’échanges entre producteurs que d’un label à proprement parler. Les producteurs ressentaient le besoin d’échanger sur leurs pratiques, de réfléchir à comment prendre en compte les sujets de durabilité dans leurs métiers et ce qu’ils pouvaient faire à leur échelle pour les générations futures.Nous sommes en 2004 et à l’époque, la notion de développement durable est quasiment assimilée à la dimension environnementale. Quelques années plus tard, ils se sont dit qu’ils aimeraient bien expérimenter un certain nombre de choses dans leurs exploitations, partager leurs conclusions et pouvoir mesurer leurs progrès.Pour cela, il fallait un cadre qui soit à la fois rigoureux, exigeant et fiable pour atteindre progressivement leurs objectifs et offrir aux consommateurs des fruits et légumes plus sains, plus sûrs et accessibles au plus grand nombre. C’est comme ça que naît le label Demain la Terre en 2010, après trois années de recherche, de tests et de développement.