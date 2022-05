Des drones pour identifier les émissions de méthane

Dans le cadre de ses engagements en matière de réduction des émissions de méthane, la compagnie de production et de fourniture d’énergies « TotalEnergies » a lancé une campagne mondiale de détection et de quantification de ses émissions par drone sur toutes ses installations « Oil & Gas » amont opérées. Cette campagne s’appuie sur la technologie AUSEA développée par TotalEnergies, le CNRS et l’Université de Reims Champagne-Ardenne.



Depuis 2017, la Compagnie travaille avec ses partenaires pour développer une technologie de mesure des gaz à effet de serre appelée AUSEA (Airborne Ultralight Spectrometer For Environmental Applications). Sur le plan technologique, AUSEA est constitué d’un double capteur miniature, monté sur un drone, capable de détecter et de quantifier les émissions de méthane et de dioxyde de carbone tout en identifiant la source de ces émissions. Cette technologie permet des mesures sur tout type de site industriel, onshore et offshore. Elle est complémentaire aux mesures qui peuvent être faites par les techniques classiques telles que les caméras infrarouges ou les capteurs au sol, et par satellite.



Après avoir été testée avec succès sur des sites situés au Nigeria, en Italie, en République du Congo et aux Pays-Bas, la technologie AUSEA est déployée cette année sur l’ensemble des sites implantés dans le monde et opérés de TotalEnergies. La campagne a débuté au mois de mars sur les sites offshore africains, elle se poursuit en Amérique du Sud et rejoindra l’Europe cet été. Cette campagne est une étape importante pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de méthane sur les sites opérés par la Compagnie de -50 % d'ici 2025 et -80 % d'ici 2030 par rapport à 2020.



« TotalEnergies s'engage à tendre vers le Zéro Méthane. Considérée comme la technologie actuellement la plus précise au monde pour détecter et mesurer les émissions de méthane, AUSEA nous permettra d’affiner nos calculs d'émissions et de renforcer les mesures nécessaires pour réduire plus encore nos émissions et atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés », déclare Namita SHAH, directrice générale OneTech de TotalEnergies.



Le développement de la technologie AUSEA va par ailleurs se poursuivre pour passer du mode de pilotage manuel actuel à un mode de pilotage autonome qui permettra d'augmenter la fréquence des mesures d’émissions de méthane. Son déploiement sera également élargi aux autres activités de la Compagnie, notamment sur les raffineries.