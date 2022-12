Des entreprises de la Tech s’allient pour contrer Google Maps

« Fournir les fondements d’un métavers ouvert et construit par des créateurs, des créateurs, des développeurs, et des entreprises. »

Depuis des années, Alphabet et sa filiale Google dominent le marché des cartes géographiques en ligne avec « Google Maps ». Malgré l’apparition de « Plans », l’application de cartographie en ligne développée par Apple, ou encore la cartographie open source, « OpenStreetMap », Google qui vend ses services à d’autres entreprises ou plateformes ayant de besoins de navigation, le géant de Moutain View (Californie) occupe toujours la première place. D’autant que cette position lui permet de renforcer la position de ses autres produits dont la publicité en ligne.Mais depuis la mi-décembre, Meta (Facebook, Instagram,…), Microsoft, TomTom, et Amazon Web Services ont rejoint « l’ Overture Maps Foundation » lancée par la Fondation Linux. L’objectif de cette alliance est de permettre au grand public de disposer de données cartographiques en « open data » facilement utilisables par quiconque. La promesse de ce regroupement de plusieurs grandes entreprises de la Tech est surtout de réduire les coûts pour obtenir ces données et de faciliter la mise en place d'applications et services associés.», déclare Jim ZEMLIN, directeur exécutif de la Fondation Linux dans un communiqué.Overture qui pourrait se rapprocher d'OpenStreetMap, le projet de cartographie alternative, en open source, de plus en plus prisé, s’en distingue en se positionnant comme un projet cartographique centré sur les données et non pas une communauté d'éditeurs de cartes individuels.Pour les membres de l’alliance, l'idée réside dans une proposition de données cartographiques ouvertes, fiables, faciles à utiliser et interopérables. Les partenaires partageront les coûts de ce système cartographique pour obtenir et conserver à jour des données cartographiques de haute qualité. Selon le communiqué de la Fondation Linux, les premiers ensembles de données seront publiés au premier semestre 2023.Principale cible de l’Overture Maps Foundation, Google est le grand absent de la liste des entreprises de l’alliance qui souhaite étendre son nombre de membres pour accélérer ses progrès.» a déclaré dans le communiqué le directeur de l’ingénierie du secteur cartes de Meta (Facebook), Jan Erik SOLEM. Ce dernier fait référence au « Metavers », un monde virtuel considéré par ses initiateurs comme une version future d'Internet où des espaces virtuels, persistants et partagés sont accessibles via interaction 3D ou 2D, en visioconférence.», a ajouté Jan Erik SOLEM.Les membres de l’Overture, partent du principe que des données cartographiques sont déjà à l’œuvre dans les outils de recherche, de navigation, de logistique, de jeux, de conduite autonome, et encore davantage. Ce qui ouvre la porte à un vaste marché qui excite l’appétit de grandes entreprises qui aimeraient bien s’affranchir des données fournies par Google.Les données cartographiques d’Overture seront en « open source », ce qui signifie que les développeurs seront non seulement libres de les utiliser mais aussi de construire davantage d’application et de services en les utilisant, a annoncé la Fondation Linux.Alors que Google via Maps, et Waze, l’outil de cartographie communautaire, disponible sur les mobiles, ont déjà fusionné pour réduire les coûts liés à ce service, l'IGN, l'Institut national de l'information géographique et forestière, établissement public de référence pour la diffusion de l'information géographique en France, qui travaille à la réalisation d’une carte Lidar de la France, s’intéresse au projet de la fondation Linux. Son directeur général, Sébastien SORIANO, ayant déclaré, à l’Usine Digitale que «».