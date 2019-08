Des jeunes Ardennais créent le gobelet qui reverdit notre environnement

Le gobelet en plastique met 500 ans à se détruire dans la nature, se transformant au passage en microparticules que les animaux ingèrent et que nous risquons de retrouver, pour certains, dans notre assiette. L’idée de concevoir des contenant dégradables rapidement et sans impact sur la nature et ceux qui la peuple est donc la bienvenue.Ces gobelets sont donc composés de papier kraft et leur revêtement intérieur est réalisé en amidon de maïs, un matériau imperméable et résistant que l’on retrouve également dans les sacs biodégradables. Les graines, principalement du trèfle et des fleurs, sont situées dans un opercule situé au fond du gobelet. Mais selon les concepteurs, d’autres plantes comme du romarin, du basilic ou encore de la menthe pourraient trouver leur place au fond du gobelet.Si l’idée n’est pas d’encourager l’abandon du gobelet dans la nature, ceux qui les utilisent peuvent tout à fait s’en servir pour faire pousser des fleurs sur leur balcons ou sur leur pelouse. Il suffit pour cela de défoncer le fond et récupérer les graines. Le gobelet sera alors jeté au dans le composteur.Ces gobelets qui entrent dans le mouvement « Zero Déchet » lequel commence à prendre racine en France, pourraient intéresser les organisateurs de festivals de musique de plus en plus soucieux du traitement des déchets. Ces derniers proposent désormais des gobelets recyclables. Ils pourront aussi proposer le verre bio dégradable qu’il ne faudra plus rendre, mais au contraire emmener chez-soi, pour fleurir le jardin de plantes et surtout de fleurs qui favoriseront la pollinisation et dont les abeilles sont très friandes. C’est l’autre volet de cette initiative qu’il convient de saluer comme il se doit, même si, comme l’avouent les concepteurs, l’objectif n’est pas de remplacer les gobelets réutilisables mais bien d'annuler l'impact environnemental des gobelets jetés dans la nature. Surtout en période estivale. Reste à cette jeune entreprise à trouver les moyens d'industrialiser son idée.Pour en savoir plus (et les aider) : https://minientreprise08.wixsite.com/ardenbeeo