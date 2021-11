« Destination Angers » accompagne la relance avec des solutions digitales

Bras armé de la ville d’Angers et de sa métropole, pour le tourisme d’affaires et de loisirs et des événements qui sont organisés sur le territoire, Destination Angers, la marque au service du rayonnement, du développement et de l’animation touristique du territoire angevin, veut désormais rendre l’accueil plus facile et plus cohérent avec une offre de services digitaux qui devrait favoriser la venue de grands événements à Angers.



Après le Végétal Connect, le premier rendez-vous en présentiel qui avait lieu le 9 septembre 2021 au Centre de Congrès et Angers Geek Fest, le festival de la culture pop qui se déroulait les 11 et 12 septembre, sans oublier le salon de l’habitat qui se déroulait du 24 au 27 septembre 2021, l’événementiel reprend ses droits à Angers.



Pour gérer les nouveaux événements dont plusieurs sont inscrits au calendrier pour la fin de l’année et l’année prochaine, Destination Angers s’est dotée d’une plateforme web et mobile « destinée à amplifier et hybrider les événements », déclare-t-on au sein de la SPL. « L'application Destination Angers Events est une nouvelle réponse aux attentes des exposants et visiteurs dans le cadre de la transformation numérique du secteur événementiel ».



Elle apporte une véritable valeur ajoutée aux événements présentiels, notamment en permettant la mise en relation des participants et la prise de rendez-vous sur place ou à distance en visio-conférence. La plateforme propose aussi des contenus enrichis et une gestion complète de la diffusion vidéo (live, replay, vod...), ainsi qu’un catalogue exposant couplé à une « marketplace » permettant à chaque entreprise référencée de mettre en avant ses produits et services phares.