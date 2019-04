Developpement industriel des territoires : se réapproprier les savoir-faire locaux pour aider les PME à croître 

Si la France dispose d'un réel savoir-faire industriel et d'une grande capacité d'innovation, elle peine en revanche à en tirer véritablement profit pour développer son tissu de PME et d'ETI. Face à des marchés professionnels (B2B) ou grand public (B2C) de plus en plus mondialisés, exigeants et concurrentiels, les entreprises ont besoin d'un large éventail d'appuis : réflexion stratégique, marketing et innovation d'usages, innovations technologiques apportées à leurs produits, transformation de leurs process de production, développement à l'international, gestion de la propriété intellectuelle, formation, recrutement, financement, immobilier, logistique...Les entrepreneurs ont besoin d'être accompagnés, d'être challengés, de s'appuyer sur des expertises et des compétences extérieures pour adopter une vision et une stratégie favorisant l'innovation et la compétitivité.Il faut souligner les efforts des politiques publiques dans ce sens. Mais il est indispensable de développer, à l'échelle des territoires, une véritable coordination des différents acteurs du développement économique à même de fournir un accompagnement global et efficient. L'État, les régions, les métropoles mais aussi les syndicats professionnels, les clubs d'entreprises, les pôles de compétitivité, les clusters, et les institutions parapubliques, doivent parvenir à s'articuler entre eux, à mutualiser leur savoir-faire et leurs ressources pour structurer leurs projets et les accompagnements proposés sur le moyen et le long terme.Le rôle des financeurs publics est ici fondamental : c'est à eux que revient la responsabilité d'arbitrer et de coordonner les ressources, grâce au levier du financement public, au regard des enjeux, de la stratégie et des financements engagés. En s'inscrivant dans la durée, en étant clair sur les objectifs visés et les moyens d'évaluer les actions engagées, ils permettront un usage optimisé et efficace des fonds publics en réussissant à apporter un accompagnement à la fois global et spécialisé, tout en évitant l'effet mille-feuilles des dispositifs.Les territoires ont ici pleinement leur rôle à jouer, en permettant aux acteurs industriels de bénéficier de savoir-faire, de ressources et d'infrastructures qui soutiennent leur croissance. Tout en profitant eux-mêmes des répercussions économiques d'un tissu industriel local redynamisé.Directeur Général CAP'TRONIC