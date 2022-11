Donner une seconde vie aux locaux commerciaux vacants : le pari de Saint-Etienne

En France, la désertification des centres-villes est de plus en plus visible, en particulier dans les villes de moins de 100 000 habitants. Mais les plus grandes n’y échappent pas d’autant que ces dernières ont laissé s’installer des grandes surfaces en périphérie, ce qui accentue le phénomène. Dans certaines villes, les commerces de proximité et de première nécessité ont totalement disparu, laissant la place à un nombre surdimensionné d’agences immobilières, d’agences bancaires et autres opticiens. Restent au milieu des vitrines vides et mal entretenues qui se dégradent au fil des mois. Pas très encourageant pour les habitants des centres-villes et ceux qui envisagent dans installer. Cette désertification commerciale nuit au dynamisme des villes



La ville de Saint-Etienne (42) n’échappe au constat qui touche la plupart des villes françaises, petites et grandes : la fermeture et l’abandon de surfaces commerciales. Des vitrines vides et délabrées, qui pénalisent les commerces voisins et font perdre de l’attractivité aux villes concernées. Au bout d’un travail d’une année de recherche des propriétaires et de collecte d’information, la ville de Saint Etienne qui compte 175 792 habitants en 2021, a recensé 300 locaux commerciaux vacants.



Si la ville de Saint-Etienne estime qu’elle a retrouvé des dernières années, une attractivité et un dynamisme qui se sont traduits par un solde positif d’ouverture dans la ville intra-muros, du fait d’une mise à disposition de commerces adaptés aux besoins, reste les plus vétustes, libres depuis plus de 10 ans et qui ne correspondent plus aux standards commerciaux d’aujourd’hui.



La Ville de Saint-Etienne a analysé la situation et constate que ces boutiques abandonnées font l’objet d’une situation peu favorable aux flux des piétons, à laquelle s’ajoute des surfaces souvent trop exiguës pour installer un commerce susceptible de générer un chiffre d’affaires acceptable. Reste les changements de mode de consommation qui poussent les clients à se tourner vers les grandes surfaces, souvent équipées de galeries commerciales avec des échoppes plus adaptées. Toutefois, avec quelques aménagements, ces boutiques peuvent constituer de véritables opportunités pour de nouveaux commerçants.